Roland Garros multa a Vallejo con 65.000 dólares por comentarios sexistas sobre jueza

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo recibió una multa de 65.000 dólares en Roland Garros después de afirmar que su partido de segunda ronda no debería haber sido arbitrado por una mujer, anunciaron los organizadores el lunes.

Vallejo perdió la semana pasada ante el adolescente francés Moise Kouame tras una tensa batalla a cinco sets que duró casi cinco horas. Posteriormente declaró al sitio web de tenis Clay que “este tipo de partido necesita ser arbitrado por un hombre”.

Tras su derrota por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8), Vallejo añadió que "es muy difícil que una mujer pueda hacerlo”.

Los jugadores que alcanzan la segunda ronda en el Abierto de Francia reciben 130.000 euros (151.000 dólares). La directora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, comentó a los periodistas que se impuso al jugador “una multa de 65.000 euros”, lo cual representa "aproximadamente la mitad de su premio”.

Más tarde, los organizadores aclararon que la multa era en dólares, no en euros.

“Esto es claramente inaceptable”, manifestó Mauresmo. “Una vez más, este tipo de comentarios no tiene cabida aquí”.

Vallejo sostuvo que la jueza de silla brasileña Ana Carvalho, no controló a los espectadores.

“El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él”.

Vallejo añadió que Kouame “creo que se tomó mucho tiempo muchas veces, tirado en el piso o haciendo tiempo de más”.

“Y tampoco es normal que el público esté gritando durante un minuto seguido sin que se juegue", sostuvo. "En un partido donde la parte física importa mucho, si das mucho tiempo a un jugador, obviamente que lo va a aprovechar. La verdad que es también difícil que un árbitro pueda manejar esta situación”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes