El cuestionado QB Sorsby será elegible para draft NFL 2027 tras no demandar a liga

Brendan Sorsby pasa la página y apunta a 2027.

La NFL envió un memorando a los 32 equipos el martes para informarles que Sorsby, un quarterback cuya carrera universitaria terminó cuando la NCAA lo expulsó por actividad de apuestas que incluyó apuestas a su propio equipo mientras formaba parte del plantel de Indiana en 2022 y apuestas en deportes profesionales, no emprenderá acciones legales contra la NFL después de que la liga rechazó su petición para ingresar al draft suplementario.

“Acepto el 100% de la responsabilidad por mis acciones. No tenía control de mi problema con las apuestas y tuvo que pasar que me atraparan para darme cuenta, pero de verdad fue lo mejor que pudo haberme pasado”, publicó Sorsby en Instagram, el martes por la noche.

Sorsby, quien pasó de Indiana a Cincinnati y luego a Texas Tech antes de que salieran a la luz revelaciones sobre un amplio problema de apuestas, intentó ingresar al draft apenas tres días antes de la fecha límite prevista.

La liga, la cual no ha realizado un draft suplementario desde 2023 y no ha tenido a un jugador seleccionado en él desde 2019, rechazó la petición.

“El asunto planteado por su Petición es demasiado significativo, y está demasiado estrechamente vinculado a los intereses fundamentales de integridad de la Liga, como para permitir una revisión significativa dentro del plazo presentado”, escribió el abogado de la NFL Lawrence P. Ferazani Jr. en una carta a Sorsby la semana pasada.

Sorsby, de 22 años, quien no puede jugar en la Liga Canadiense de Fútbol en 2026, ahora es considerado “elegible para el draft” de la NFL de 2027. Sorsby no será elegible para firmar un contrato con la NFL hasta que concluya el draft.

La NFL no tiene planes de sancionar a Sorsby por ninguna conducta indebida previa conocida actualmente, pero se reserva el derecho de investigarlo. La liga también puede tomar en cuenta la conducta indebida de Sorsby en la universidad si encuentra motivos para sancionarlo en el futuro.

La decisión de Sorsby de no impugnar a la NFL en los tribunales le deja 10 meses por delante para prepararse. Sorsby había planeado jugar en Texas Tech este año antes de que la NCAA lo declarara inelegible por realizar miles de apuestas en eventos deportivos por un valor de al menos 90.000 dólares durante su carrera universitaria. Entre ellas hubo al menos 40 apuestas sobre Indiana mientras era estudiante de primer año allí en 2022, aunque ninguna fue realizada para los partidos en los que jugó para los Hoosiers esa temporada.

“Estoy plenamente comprometido a ser la mejor versión de mí mismo que pueda ser mientras me preparo para el draft de 2027. Dios no comete errores y espero con ilusión ver lo bueno que saldrá de esto”, escribió Sorsby.

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