Serena Williams podría regresar al tenis este mes, pero no está claro si lo hará

Serena Williams superó otra etapa en el camino hacia un posible regreso al tenis profesional, al ser incluida el lunes por la organización de pruebas de dopaje del deporte como elegible para volver a la competición el 22 de febrero.

Eso se produce seis meses después de que la dueña de 23 títulos de Grand Slam en individuales se registrara inicialmente con la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

Williams, que tiene 44 años, fue incluida el lunes en la página de reinstalación del sitio web de la ITIA, algo que fue reportado por primera vez por Bounces.

Lo que no se sabía de inmediato era cuándo o dónde —o, realmente, si— Williams jugará de nuevo.

Cuando se reveló el año pasado que Williams se había inscrito en la ITIA para regresar al grupo de pruebas de dopaje, escribió en las redes sociales: “Dios mio, gente, NO estoy regresando. Este incendio es una locura”.

Su agente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes. Tampoco lo hizo un portavoz de la Gira de la WTA.

El año pasado, cuando surgió la noticia de que Williams había dado un paso inicial necesario para un regreso, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Brendan McIntyre, dijo que “si Serena decide regresar y competir a nivel profesional, junto con sus fanáticos, daremos la bienvenida entusiasta al regreso de una de las más grandes campeonas en la historia de nuestro deporte”.

Williams no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos 2022. En ese momento, Williams dijo que no quería usar la palabra "retirarse" y en su lugar declaró que estaba "evolucionando" fuera del tenis.

Los atletas que regresan a las pruebas necesitan proporcionar información sobre su paradero —detalles sobre su ubicación cuando no están en un evento oficial y horarios en los que están disponibles para dar muestras. Alguien que se retira mientras está en la lista y luego regresa necesita estar disponible para pruebas durante seis meses antes de que se le permita volver a la competición.

Venus, la hermana mayor de Williams, regresó a la competición el pasado julio a los 45 años después de casi uno año y medio fuera del circuito. Nunca había anunciado su retiro. En el US Open, Venus se convirtió en la jugadora de mayor edad en disputar un partido individuales en el Grand Slam estadounidense desde 1981.

Cuando Venus, campeona de siete grandes en individuales, regresó en el Abierto de Washington, habló sobre su deseo de que Serena se uniera a ella de nuevo en el circuito. Juntas, ganaron 14 títulos de Grand Slam en dobles.

"Siempre le digo a mi equipo: Lo único que haría esto mejor es si ella estuviera aquí. Como siempre hacíamos todo juntas, por supuesto la extraño", dijo Venus en ese momento cuando se le preguntó sobre un video en las redes sociales que mostraba a Serena balanceando una raqueta. “Pero si ella regresa, estoy segura de que se los hará saber”.

