Medias Rojas adquieren a Caleb Durbin en intercambio con Brewers para reforzar su cuadro interior

El tercera base Caleb Durbin fue traspasado el lunes a los Medias Rojas de Boston como parte de un acuerdo de seis jugadores con los Cerveceros de Milwaukee tras quedar tercero en la votación del Novato del Año de la Liga Nacional el año pasado.

Milwaukee adquirió a los lanzadores zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan y al infielder David Hamilton de Boston a cambio de Durbin y los infielders Andruw Monasterio y Anthony Seigler. Los Medias Rojas también recibirán una selección de la segunda ronda en el draft amateur de julio, aproximadamente la 67ª en general.

Durbin, quien cumplirá 26 años el 22 de febrero, podría ocupar la vacante en la tercera base de Boston que se abrió cuando Alex Bregman se fue como agente libre para firmar un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cachorros de Chicago.

Los Medias Rojas adquirieron al venezolano Willson Contreras para defender la primera base, y Durbin puede jugar en la segunda o tercera base. El director de operaciones de béisbol, Craig Breslow, dijo que el equipo no había decidido dónde jugaría Durbin, pero expresó que espera que sea un titular regular.

“Estamos emocionados de incorporar a un jugador realmente bueno a la organización, y averiguaremos dónde encaja mejor”, afirmó Breslow. “Simplemente no parece tener sentido comprometerse con algo en este momento”.

Durbin bateó para .256 con un porcentaje de embasado de .334, 11 jonrones y 18 robos en 136 juegos para unos Cerveceros que ganaron un tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional y alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la temporada pasada.

Milwaukee adquirió a Durbin y al zurdo Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York a cambio del cerrador Devin Williams.

Los Cerveceros tuvieron a los jugadores que terminaron en tercer y cuarto lugar en la votación para el premio al Novato del Año de la Liga Nacional 2025, que fue para el receptor Drake Baldwin (Atlanta), pero ninguno de los jugadores permanece con la organización. El jardinero Isaac Collins, quien terminó cuarto en la votación, se fue a Kansas City junto con el lanzador Nick Mears en un intercambio de diciembre que trajo al lanzador zurdo Ángel Zerpa a Milwaukee.

La salida de Durbin de Milwaukee deja a los Cerveceros con una aparente vacante en la tercera base. Joey Ortiz fue el tercera base titular de los Cerveceros en 2024, pero pasó al campocorto la temporada pasada. Hamilton, entre los jugadores que llegaron de Boston, jugó un partido en la tercera base el año pasado, pero principalmente ha trabajado en la segunda base y el campocorto.

Jett Williams, uno de los jugadores que Milwaukee adquirió en el canje que envió el mes pasado al as dominicano Freddy Peralta a los Mets de Nueva York, también recibirá algunas oportunidades en la tercera base durante el entrenamiento de primavera. Williams ha jugado en la segunda base, el campocorto y el jardín en la organización de los Mets.

Sal Frelick trabajó en la tercera base durante el entrenamiento de primavera en 2024, pero ganó un Guante de Oro en el jardín derecho ese año y ha permanecido en el jardín desde entonces.

El presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros, Matt Arnold, dijo que la abundancia de prospectos de de cuadro interior en el sistema de ligas menores de Milwaukee hizo que el equipo se sintiera lo suficientemente bien sobre su futuro a largo plazo como para hacer este trato.

“También empiezas a mirar el futuro aquí con Jesús Made, Cooper Pratt y Luke Adams, Luis Peña y Andrew Fischer, hay muchos de estos jugadores que sentimos que en nuestro sistema podrían manejar absolutamente el lado izquierdo del diamante y que tienen un potencial realmente alto”, dijo Arnold.

Monasterio, un venezolano de 28 años con experiencia en todas las posiciones del infield, bateó para .270 con un porcentaje de embasado de .319, cuatro jonrones y 16 carreras impulsadas en 68 juegos para Milwaukee la temporada pasada. Seigler, de 26 años, bateó para .194 con un porcentaje de embasado de .292, sin jonrones y cinco carreras impulsadas en 34 juegos.

Harrison, de 24 años, tuvo un récord combinado de 1-1 y efectividad de 4.56 en ocho apariciones para Boston y San Francisco el año pasado. Llegó a Boston como parte del intercambio que en junio envió al dominicano Rafael Devers a San Francisco

Drohan, de 27 años, nunca ha lanzado en las mayores.

El escritor de deportes de AP Jimmy Golen en Boston contribuyó a este informe.

