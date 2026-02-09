La patinadora estadounidense Amber Glenn enfrenta críticas por política y derechos de autor

El mismo día que Amber Glenn ganó el oro olímpico como parte del evento por equipos y se alejó de las redes sociales debido a la reacción negativa por sus comentarios sobre política y la comunidad LGBTQ+, la patinadora artística estadounidense terminó con otro dolor de cabeza.

El artista canadiense Seb McKinnon, que produce música bajo el nombre de CLANN, acudió a las redes sociales el domingo por la noche para objetar el uso de su canción "The Return", que Glenn utilizó en su programa libre, y que ha estado usando durante los últimos dos años sin problema.

"Así que acabo de enterarme de que una patinadora olímpica usó una de mis canciones sin permiso para su rutina. Se transmitió por todo el mundo... ¿qué? ¿Es eso una práctica habitual en los Juegos Olímpicos?" publicó McKinnon en X, poco después de que terminara la competencia por equipos.

Los patinadores artísticos están obligados a obtener permiso para la música que utilizan, pero ese proceso no es nada sencillo.

A veces, el sello discográfico o el productor musical posee los derechos de autor, otras veces el propio artista, y a menudo hay múltiples partes involucradas. Los patinadores a veces juntan diferentes cortes de música también. Añade a esto empresas de terceros como ClicknClear que intentan facilitar el proceso de obtención de permisos, y todo el tema de los derechos de autor se vuelve confuso y matizado.

Según McKinnon, "el acuerdo que tengo con mi sello es que solo yo puedo dar el visto bueno para licenciar mi música".

McKinnon dijo más tarde que investigaría la situación, pero felicitó a Glenn: "¿Y además ganó oro??? Felicitaciones enormes", publicó.

Glenn no estuvo disponible para comentar sobre el problema de la música el lunes. Planeaba tomarse el día libre de entrenamiento y luego salir de Milán para practicar en otro lugar antes del individual femenino, que comienza el 17 de febrero con el programa corto.

Los mensajes dejados por The Associated Press a la Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos sobre el problema de derechos de autor de Glenn no fueron respondidos.

El problema no es la primera controversia que involucra a Glenn en los Juegos de Milán-Cortina.

La activista por los derechos LGBTQ+ dijo que recibió amenazas en las redes sociales después de decir durante una conferencia de prensa previa a los Juegos Olímpicos que la comunidad queer está pasando por un "momento difícil" en medio del clima político bajo el presidente Donald Trump.

"Me decepcionó porque nunca había tenido tanta gente deseándome daño antes, solo por ser yo y hablar sobre ser decente: derechos humanos y decencia", dijo Glenn el domingo por la noche, luciendo un pin LGBTQ+ en su chaqueta del equipo durante la ceremonia de medallas por equipos".

Los derechos de autor nunca solían ser un problema en el patinaje artístico porque la Unión Internacional de Patinaje prohibía cualquier música con voces, y la mayoría de la música clásica se considera de dominio público. Pero cuando esas reglas se relajaron en 2014 y comenzó a usarse música moderna, los artistas pronto exigieron recibir compensación por su trabajo.

Todo llegó a un punto crítico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, cuando uno de los artistas independientes que hizo una versión de "House of the Rising Sun" objetó su uso por parte de los patinadores estadounidenses Alexa Knierim y Brandon Frazier. La demanda resultante llevó a la ISU a intervenir e intentar desarrollar sistemas que ayudarían a los patinadores a evitar reclamaciones por infracción de derechos de autor.

"Nunca ha sido un problema y de repente lo es, y no entiendo por qué", dijo Glenn a la AP antes de los Juegos de Invierno. “Entiendo que hubo un gran revuelo en los últimos Juegos Olímpicos porque algún artista —lo siento, decidieron ser (groseros). ¿No podían simplemente apreciar a este equipo olímpico compitiendo?".

"Simplemente se siente como una búsqueda de dinero por parte de diferentes compañías, y es realmente molesto que no puedan simplemente apreciar que su música ha inspirado algo creativo”, sostuvo.

