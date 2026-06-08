Informes detallan denuncias de mujeres por coerción sexual contra copropietario de West Ham

Siete mujeres han acusado a David Sullivan, copropietario del West Ham que hizo una fortuna en la industria del porno y los medios, de aprovecharse de ellas para tener relaciones sexuales, según una investigación de la BBC y The Times de Londres publicada el lunes.

Las mujeres afirmaron que Sullivan utilizó su poder para que realizaran actos sexuales cuando eran modelos jóvenes que buscaban trabajo en sus periódicos Daily Sport y Sunday Sport, que incluían fotos de mujeres en topless y con poca ropa.

Sullivan negó las acusaciones a través de su abogado, pero el sábado renunció como copresidente del club de fútbol del este de Londres para “evitar interrupciones”, informó el equipo.

Sullivan manifestó que tuvo conocimiento de “acusaciones, de hace décadas, sobre mi vida personal, incorrectas en los hechos y completamente falsas, que están a punto de ser emitidas y publicadas”.

Una mujer contó al programa Panorama de la BBC que conoció a Sullivan en su mansión en 1999 para hablar de trabajo y que le dijeron que sería una de sus “chicas habituales” si tenían relaciones sexuales. La mujer, que tenía 20 años en ese momento, señaló que intentó negarse, pero la llevaron a un dormitorio y sintió que la obligaron a tener relaciones sexuales con él.

Los abogados de Sullivan indicaron que el escenario descrito era inverosímil.

La BBC dijo que descubrió que ocho mujeres, incluida una en su investigación, denunciaron la conducta de Sullivan ante la policía. Nunca fue acusado formalmente.

Sullivan afirmó en un comunicado difundido por el equipo que planeaba demandar a la BBC y a otros medios por difamación.

Sullivan, de 77 años, publicó revistas y películas pornográficas a finales de la década de 1970 y en la de 1980.

“Después de toda una vida dedicada a construir negocios en la industria para adultos, en la que he conocido a miles de mujeres, lamentablemente es inevitable que se presenten contra mí un pequeño número de denuncias por conducta inapropiada. Niego categóricamente estas denuncias”, expresó.

Aseguró que ninguna de las denuncias estaba relacionada con su propiedad del club de fútbol.

Sullivan se involucró en el fútbol cuando compró una participación en el Birmingham City en 1993. Se fue en 2009 y un año después adquirió una participación en el West Ham.

El West Ham descendió esta temporada de la Liga Premier.

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