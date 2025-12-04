Sengun y Durant llevan a Rockets a paliza de 121-95 sobre Kings

Alperen Sengun logró 28 puntos y diez rebotes, Kevin Durant anotó 24 unidades y los Rockets de Houston apabullaron el miércoles 121-95 a los Kings de Sacramento.

Amen Thompson terminó con 20 puntos, 12 rebotes y siete asistencias por los Rockets, quienes se recuperaron de una derrota ante Utah para evitar lo que hubiera sido su primera seguidilla de tropiezos desde sus dos primeros partidos de la temporada.

Thompson acertó ocho de 16 disparos de campo y sus cuatro tiros libres. Sengun también logró cuatro robos y Durant finalizó con ocho asistencias.

Maxime Raynaud terminó con 25 puntos y seis rebotes por los Kings. Malik Monk registró 25 puntos, cinco asistencias y dos robos.

Sacramento ganaba 52-51 al medio tiempo, pero los Rockets tomaron la delantera con una racha de 10-0 en el tercer cuarto. Sengun anotó 20 puntos en la segunda mitad.

Los Rockets lograron un 52.7% de efectividad en el disparo y superaron a los Kings en rebotes por 62-32.

