Sengun suma 36 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias en triunfo de Rockets 134-102 sobre Pelicans

Alperen Sengun anotó 36 puntos, capturó 13 rebotes y repartió siete asistencias la noche del domingo, Houston dominó el segundo cuarto y los Rockets vencieron 134-102 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Houston (45-29) avanzó hasta empatar el quinto lugar de la Conferencia Oeste con Minnesota, que no jugó, a 1 1/2 partidos de Denver.

Sengun encestó 5 de 7 en triples y sumó tres robos y tres tapones. Kevin Durant y Jabari Smith Jr. aportaron 20 puntos cada uno para Houston, y Tari Eason anotó 15.

Dejounte Murray lideró a los Pelicans con 19 puntos. Zion Williamson y Saddiq Bey anotaron 18 cada uno, y Derik Queen tuvo 13. El novato Jeremiah Fears añadió 12 puntos y cinco asistencias para New Orleans, que ha perdido tres seguidos ante los Rockets.

Sengun anotó al menos 30 puntos por tercera vez en cuatro partidos esta semana. El pívot de cuarto año anotó 33 puntos en una derrota 132-124 en Chicago el lunes y 30 en una derrota en tiempo extra ante Minnesota el miércoles.

Los Pelicans (25-51) han perdido partidos consecutivos y 11 de 12. New Orleans lanzó para 52% en el primer cuarto, incluidos cinco triples encestados.

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