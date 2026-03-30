Gary Woodland gana el Houston Open, su primer título del PGA Tour desde cirugía cerebral

Gary Woodland ganó el Houston Open el domingo, un momento emotivo que parecía tan improbable hace 30 meses, cuando se sometió a una cirugía cerebral, e incluso hace dos semanas, cuando habló abiertamente de sus aterradoras luchas con el trastorno de estrés postraumático.

Woodland se vio mejor que nunca en Memorial Park: llegó a la ronda final con una ventaja de un golpe y la amplió a siete antes de llegar sin sobresaltos a un trofeo que se sintió tan grande como su título del Abierto de Estados Unidos en Pebble Beach en 2019.

Cerró la ronda con 67 golpes, 3 bajo par, para ganar por cinco golpes sobre Nicolai Hojgaard. El público hizo una pausa en los cánticos con su nombre para que Woodland pudiera embocar un putt para par desde 5 pies. Extendió ambos brazos, exhaló y miró al cielo antes de que las lágrimas empezaran a brotar.

“Aquí practicamos un deporte individual, pero hoy no estuve solo. Cualquiera que esté luchando con algo, espero que me vea y no se rinda. Sigan peleando”, señaló Woodland con la voz temblorosa por la emoción.

Desde luego, su fortaleza física no lo abandonó. Alcanzó 196 mph de velocidad en un golpe de salida el domingo, y aún más llamativo fue el control fluido que mostró en cada tiro.

Terminó con 21 bajo par, 259 golpes, para su primera victoria desde el Abierto de Estados Unidos y la quinta de su carrera. Esta llegó con un gran bono: lo hace elegible para el Masters dentro de dos semanas.

Hojgaard cerró con 71 golpes y un premio de consolación. Aseguró su posición dentro del top 50 del mundo —pasó del número 47 al número 36— para ganarse su invitación al Masters.

Hojgaard y el campeón defensor Min Woo Lee (67) optaron por quedarse atrás en su camino hacia el green del 18 para darle a Woodland el escenario para él solo, un gesto que rara vez se ve fuera de los majors.

La victoria lo mueve al número 51 del mundo —su mejor ranking en cinco años— y lo hace elegible para todos los eventos élite restantes del PGA Tour esta temporada.

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