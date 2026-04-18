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Sencillo impulsor de Myers en la 9na y gran relevo llevan a los Rojos 5-4 sobre Mellizos

Mike Cook
ROJOS MELLIZOS
ROJOS MELLIZOS (AP)

Dane Myers conectó un sencillo impulsor en la novena entrada y los Rojos de Cincinnati anotaron las tres últimas carreras del juego para vencer el sábado 5-4 a los Mellizos de Minnesota.

El bullpen de Cincinnati lanzó 4 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras, con Kyle Nicolas (1-0) ponchando a los tres bateadores en la octava antes de que Tony Santillan ponchara a dos en una novena limpia para lograr su primer salvamento.

El venezolano Eugenio Suárez anotó con un elevado de sacrificio de Rece Hinds para empatar el juego 4-4 en la octava.

Cincinnati tiene marca de 10-0 en juegos decididos por menos de tres carreras, empatado con la segunda racha más larga (Boston 1946, Cleveland 1966) para iniciar una temporada de MLB. Milwaukee tuvo 12-0 en 1987. Los Rojos están 6-0 en juegos definidos por una carrera.

El bullpen de los Rojos, que lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras en la victoria del viernes por 2-1, lidera la MLB con una efectividad de 2.31.

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El abridor de Minnesota, Taj Bradley, permitió dos carreras limpias en seis entradas y ponchó a cinco. El abridor de Cincinnati, Andrew Abbott, permitió seis hits y cuatro carreras, tres limpias, en 4 2/3 entradas, después de haber permitido 13 carreras limpias en 14 entradas en sus tres aperturas anteriores.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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