Sencillo decisivo de Mitchell en la 10ma da a Cerveceros triunfo 2-1 sobre Marlins

El sencillo de Garrett Mitchell por el centro del campo con dos outs en la 10ª entrada impulsó desde segunda al corredor automático venezolano Jackson Chourio, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 2-1 a los Marlins de Miami la noche del viernes para cortar una racha de tres derrotas.

El jardinero central conectó el tercer hit de su carrera para dejar tendido al rival, ante Lake Bachar (1-1) de Miami, después de que realizara una atrapada en carrera del fuerte lineazo de Joe Mack para cerrar la parte alta de la 10ª.

Craig Yoho (1-0), el sexto lanzador de los Cerveceros, trabajó una 10ª entrada sin permitir carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

El campocorto dominicano All-Star de los Marlins, Otto Lopez, hizo una atrapada deslizándose que evitó una carrera en un elevado corto de Sal Frelick para terminar la segunda.

Joey Ortiz conectó un cuadrangular solitario ante el dominicano Sandy Alcantara en la parte baja para igualar el marcador para Milwaukee.

Alcantara permitió tres hits y una carrera en seis entradas para su 15ª apertura de calidad, la mayor cifra de la liga.

Henderson permitió tres hits y una carrera en cinco entradas. Ponchó a cuatro y no dio bases por bolas en una salida de 73 lanzamientos.

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