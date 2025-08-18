Angelinos evitan barrida con victoria 11-5 sobre Atléticos con destacada actuación de Jo Adell

Jo Adell conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada e inició una décima de seis carreras con un sencillo impulsor, mientras que los Angelinos de Los Ángeles vencieron 11-5 a los Atléticos el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

Kenley Jansen (5-2) ponchó a dos en una novena entrada sin carreras, alcanzando 1.268 ponches en su carrera, la cuarta mayor cantidad de ponches por un relevista en la historia de las Grandes Ligas.

En la décima, el corredor automático Mike Trout avanzó a tercera por un passed ball, Taylor Ward recibió un pasaporte y Adell conectó un sencillo al jardín central contra Michael Kelly (2-2) para poner la pizarra 6-5. Christian Moore impulsó su tercera carrera del juego con un rodado y el venezolano Luis Rengifo siguió con un triple de dos carreras contra Ben Bowden. Bryce Teodosio añadió un elevado de sacrificio y Zach Neto cerró la cuenta con un jonrón de 436 pies al jardín entre izquierdo y central, su 21er del año.

El cuadrangular de Adell en la primera entrada contra Jeffrey Springs fue su 26to, extendiendo su mejor marca personal.

El novato Nick Kurtz conectó su 25º jonrón en la tercera entrada y los Atléticos pegaron cuadrangulares consecutivos cuando Shea Langeliers conectó su 26to. El 17mo jonrón de Lawrence Butler acercó a los Atléticos 5-4 en la sexta, y el mexicano Luis Urías empató con un sencillo impulsor con dos outs.

Por los Angelinos, los venezolanos Luis Rengifo bateó de 2-1 con una carrera anotada y dos impulsadas y Oswald Peraza de 3-1.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz bateó de 5-2; y el mexicano Luis Urías de 3-1 con una producida.

