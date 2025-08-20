Sencillo de Baldwin en la 8va corona remontada de 6 carreras y Bravos vencen 11-10 a Medias Blancas

Drake Baldwin conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en el octavo inning y los Bravos de Atlanta remontaron un déficit de seis anotaciones para derrotar el martes 11-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Michael Harris II y Jurickson Profar conectaron sendos jonrones de dos carreras. Ozzie Albies se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas y Matt Olson aportó cuatro hits para los Bravos, que perdían 10-4 en la séptima.

El cubano Raisel Iglesias lanzó una novena entrada perfecta para su 20 salvamento. Harris hizo una atrapada deslizándose en el jardín central para el último out.

Bryce Elder, abridor de Atlanta, permitió ocho carreras en cuatro entradas y dos tercios. Dylan Lee (2-3) trabajó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

El cubano Luis Robert Jr. remolcó tres carreras para Chicago y su compatriota Miguel Vargas anotó tres veces.

Tyler Alexander (4-11) cargó con la derrota.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-1, dos anotadas y una impulsada. El dominicano Marcell Ozuna de 3-0, una anotada.

