Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Pasquantino y Witt respaldan buena apertura de Lugo. Reales vencen 5-2 a Rangers

AP Noticias
Martes, 19 de agosto de 2025 22:19 EDT
RANGERS REALES
RANGERS REALES (AP)

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón en el primer episodio y luego anotó la carrera de la ventaja en el séptimo inning cuando Jonathan India fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, ayudando a los Reales de Kansas City a vencer el martes 5-2 a los Rangers de Texas.

Bobby Witt Jr. añadió un jonrón en la octava entrada para el cuadrangular número 100 en su carrera, y Mike Yastrzemski también se fue profundo para los Reales, que han ganado cinco consecutivos. Mejoraron a 7-1 en su tanda de 10 juegos en casa, la más larga de la temporada.

El relevista Hoby Milner (1-3) permitió tres hits consecutivos al abrir la séptima, incluido el doble de Pasquantino. Luego, Cole Winn relevó y golpeó a India con su primer lanzamiento, dando a Kansas City su primera ventaja del juego.

El venezolano Ángel Zerpa (4-1) sacó cinco outs para los Reales antes de que John Schreiber se encargara de la novena para su primer salvamento.

El abridor de los Reales Seth Lugo permitió tres hits y dos carreras al cubrir seis innings y un tercio.

Relacionados

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 2-0.

Por los Reales, el venezolano Maikel García de 4-1.

___

AP Deportes: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in