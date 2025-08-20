Pasquantino y Witt respaldan buena apertura de Lugo. Reales vencen 5-2 a Rangers

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón en el primer episodio y luego anotó la carrera de la ventaja en el séptimo inning cuando Jonathan India fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, ayudando a los Reales de Kansas City a vencer el martes 5-2 a los Rangers de Texas.

Bobby Witt Jr. añadió un jonrón en la octava entrada para el cuadrangular número 100 en su carrera, y Mike Yastrzemski también se fue profundo para los Reales, que han ganado cinco consecutivos. Mejoraron a 7-1 en su tanda de 10 juegos en casa, la más larga de la temporada.

El relevista Hoby Milner (1-3) permitió tres hits consecutivos al abrir la séptima, incluido el doble de Pasquantino. Luego, Cole Winn relevó y golpeó a India con su primer lanzamiento, dando a Kansas City su primera ventaja del juego.

El venezolano Ángel Zerpa (4-1) sacó cinco outs para los Reales antes de que John Schreiber se encargara de la novena para su primer salvamento.

El abridor de los Reales Seth Lugo permitió tres hits y dos carreras al cubrir seis innings y un tercio.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 2-0.

Por los Reales, el venezolano Maikel García de 4-1.

___

