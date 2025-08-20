Stay up to date with notifications from The Independent

Langeliers pega jonrón de 2 carreras, Soderstrom amplía racha de hits y Atléticos vencen a Mellizos

AP Noticias
Martes, 19 de agosto de 2025 22:57 EDT
ATLÉTICOS-MELLIZOS
Shea Langeliers conectó su 27mo cuadrangular, Tyler Soderstrom extendió su racha de hits a 17 juegos y los Atléticos doblegaron el martes 6-3 a los Mellizos de Minnesota.

El novato toletero Nick Kurtz se fue de 3-3, incluyendo un doble al inicio del primer inning y otro batazo de dos esquinas que produjo una carrera y culminó una cuarta entrada de tres anotaciones.

Brett Harris logró un elevado de sacrificio y el mexicano Luis Urías conectó un sencillo impulsor en la entrada, lo que permitió a los A's tomar una ventaja de 5-1.

Jacob López (7-6) ponchó a ocho en seis entradas, al tolerar cuatro hits. Concedió tres carreras, dos de ellas limpias.

Justin Sterner lanzó dos capítulos sin permitir carreras y Hogan Harris trabajó un noveno perfecto para lograr su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-1 con dos anotaas. El mexicano Urías de 3-1 con una remolcada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

