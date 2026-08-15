Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Sencillo de 2 carreras de Beavers como emergente da victoria de 6-5 a Orioles sobre Rays

ORIOLES-RAYS
ORIOLES-RAYS (AP)

Dylan Beavers conectó un sencillo de dos carreras como emergente en la séptima entrada para poner a Baltimore al frente de manera definitiva, Gunnar Henderson y Colton Cowser pegaron jonrones, y los Orioles superaron el viernes 6-5 a los Rays de Tampa Bay.

Chris Bassit, activado de la lista de lesionados de 60 días antes del juego, permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas en su primera aparición desde el 3 de junio.

Baltimore cortó la racha de nueve victorias consecutivas que ostentaban los Rays.

Josh Walker (1-0) se acreditó la victoria con 2/3 de entrada en relevo y Cam Sanders consiguió el último out para frenar el intento de remontada de tres carreras de Tampa Bay en la novena entrada, logrando su segundo salvamento.

Garrett Cleavinger (4-4) cargó con la derrota. Tampa Bay utilizó a seis relevistas detrás del abridor Steven Matz.

Relacionados

Los Rays, que regresaron a casa tras una gira perfecta de 9-0, mantienen una ventaja de 6 1/2 juegos sobre los Yankees de Nueva York en la cima de la División Este de la Liga Americana.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in