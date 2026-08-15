Sencillo de 2 carreras de Beavers como emergente da victoria de 6-5 a Orioles sobre Rays

Dylan Beavers conectó un sencillo de dos carreras como emergente en la séptima entrada para poner a Baltimore al frente de manera definitiva, Gunnar Henderson y Colton Cowser pegaron jonrones, y los Orioles superaron el viernes 6-5 a los Rays de Tampa Bay.

Chris Bassit, activado de la lista de lesionados de 60 días antes del juego, permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas en su primera aparición desde el 3 de junio.

Baltimore cortó la racha de nueve victorias consecutivas que ostentaban los Rays.

Josh Walker (1-0) se acreditó la victoria con 2/3 de entrada en relevo y Cam Sanders consiguió el último out para frenar el intento de remontada de tres carreras de Tampa Bay en la novena entrada, logrando su segundo salvamento.

Garrett Cleavinger (4-4) cargó con la derrota. Tampa Bay utilizó a seis relevistas detrás del abridor Steven Matz.

Los Rays, que regresaron a casa tras una gira perfecta de 9-0, mantienen una ventaja de 6 1/2 juegos sobre los Yankees de Nueva York en la cima de la División Este de la Liga Americana.

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