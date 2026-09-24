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Semien conecta jonrón para desempatar ante su exequipo y Mets vencen 7-2 a Rangers

AP Noticias
METS-RANGERS
METS-RANGERS (AP)

Marcus Semien conectó un jonrón para desempatar el juego en la octava entrada contra su antiguo equipo y Brett Baty añadió un grand slam como bateador emergente en la novena en la victoria el miércoles 7-2 de los Mets de Nueva York ante los Rangers de Texas.

El novato derecho Nolan McLean (12-10) permitió dos carreras y tres hits en siete entradas por los coleros Mets (73-85), que han ganado ambos juegos en Texas desde que el exmánager interino Andy Green recibió el cargo de tiempo completo el martes.

Los Rangers (78-80) han perdido tres juegos consecutivos y están a medio juego del líder Houston en la División Oeste de la Liga Americana antes de que los Astros enfrenten más tarde a Seattle. Houston tiene el criterio de desempate por enfrentamientos directos sobre Texas si los equipos terminan con el mismo récord.

Semien, traspasado por los Rangers a los Mets en noviembre pasado a cambio de Brandon Nimmo, conectó su 15º jonrón de la temporada ante el cerrador All-Star Jacob Latz (3-4) para darle a Nueva York una ventaja de 3-2. El primer jonrón de Semien desde el 7 de agosto puso fin a una mala racha de 0 de 13.

Latz entró con dos en base y un out en la séptima, la primera vez que aparecía antes de la octava entrada desde el 12 de abril.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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