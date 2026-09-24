Commanders se unen en torno a Marcus Mariota con Jayden Daniels fuera de acción

Los Commanders de Washington han recurrido al veterano Marcus Mariota como quarterback titular en lo que se ha convertido en una imagen familiar en Ashburn durante las últimas dos temporadas.

Mariota será titular el domingo contra los Seahawks de Seattle, campeones defensores del Super Bowl, mientras el titular Jayden Daniels busca tratamiento adicional para su codo izquierdo, que se dislocó en la última jugada de la primera mitad en la derrota del domingo por 37-20 ante los Cowboys de Dallas.

El partido del domingo será el 11mo que Daniels se pierde desde el inicio de la temporada 2025 debido a una lesión.

Perder a Daniels es un golpe devastador para Washington, sobre todo si se considera lo bien que estaba jugando antes de lesionarse. Pero por grande que sea la baja del quarterback titular, el equipo mantiene la confianza en Mariota.

“Es un buen quarterback. Lleva mucho tiempo en esta liga. Tenemos mucha confianza en él. Como receptor, tienes que tener la mentalidad correcta de desmarcarte y atrapar el balón. Al final del día sigue siendo fútbol americano, y quieres estar libre para él”, afirmó Stefon Diggs, receptor abierto.

Esta no es la primera vez que Mariota se encuentra en esta situación. El jugador de 32 años ha desempeñado muchos roles en sus 12 años de carrera.

La temporada pasada, Mariota fue titular en ocho partidos con los Commanders, con 1.695 yardas por pase, 10 touchdowns y siete intercepciones, además de sumar 297 yardas por tierra. Washington tuvo marca de 2-6 en esos encuentros.

“Nunca sabes cuándo van a llamarte. Yo intento tratar cada semana como si fuera el titular. Me preparo mentalmente de esa manera para que, si sucede, la transición sea relativamente fácil. Así que, para mí, no ha cambiado nada en específico”, comentó Mariota.

Contra Dallas, completó 11 de 16 pases para 111 yardas, incluido un pase de touchdown de 20 yardas a Diggs.

“Marcus entró e hizo algunas cosas geniales”, señaló Diggs.

Los Commanders no le están pidiendo a Mariota que replique a Daniels. Los quarterbacks tienen fortalezas distintas, y la práctica de esta semana se centrará en elaborar un plan de juego que se ajuste al conjunto de habilidades de Mariota. Una semana completa de entrenamientos debería ayudar a la confianza de Mariota.

“Las repeticiones, el hecho de estar ahí afuera asumiendo lo mental… todo eso es real. Como suplente, más o menos intentas imaginarlo, y si te llaman, actúas un poco por instinto. Tener repeticiones ayuda muchísimo”, explicó Mariota.

Cuando los quarterbacks suplentes entran al partido, a veces sienten una presión adicional por hacer jugadas y elevar su nivel, algo que Mariota dijo que le ocurrió la temporada pasada. Así que, cuando el domingo tuvo que entrar al juego, intentó mantener las cosas simples.

“Yo entraba tratando de hacer una jugada, y como que me ponía esta capa de Superman. A veces, cuando te exiges demasiado, cometes un error. Estuve mirando hacia atrás y reflexionando, y pensé que la semana pasada, poder entrar y no sobreexigirme y simplemente decir: ‘Oye, ve y juega dentro del sistema’, fue un gran paso para mí”, relató Mariota.

Mariota ha tenido más éxito cuando suelta el balón rápidamente. Espera continuar esa tendencia esta semana contra Seattle, que actualmente tiene la unidad mejor clasificada de la NFL tras las dos primeras semanas. ___

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