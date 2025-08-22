Selección de primera ronda de Steelers Derrick Harmon sale en camilla por lesión de rodilla

El seleccionado de primera ronda de los Steelers de Pittsburgh, Derrick Harmon, fue llevado en carrito al vestuario después de que el ala defensiva se lesionara la rodilla el jueves por la noche en el final de la pretemporada contra los Panthers de Carolina.

La rodilla de Harmon se torció de manera incómoda mientras se media con un bloqueador de Carolina en una jugada de pase.

Salió llorando con una toalla sobre la cabeza mientras era transportado en la parte trasera de un carrito hacia el vestuario. Los Steelers no dieron una actualización inmediata sobre la lesión, excepto para decir que Harmon no volvería al juego.

El exjugador de Michigan State y Oregon fue la selección número 21 en abril.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, decidió iniciar con un puñado de titulares en ambos lados del balón contra los Panthers, incluyendo a Harmon. Se esperaba que el novato comenzara esta temporada en una línea defensiva junto a Cameron Hayward y Keeanu Benton.

Se espera que el veterano Isaiahh Loudermilk tenga más tiempo de juego si Harmon está fuera por un período significativo.

Los Panthers no jugaron con sus titulares.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.