Selección de México devolverá relojes de lujo regalados por un influencer de EEUU

Los miembros de la selección de México devolverán los relojes ostentosos que cada uno recibió como regalo de un influencer estadounidense tras la victoria por 2-0 lograda el martes sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana de Fútbol "informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado", expresó el conjunto a través de un mensaje publicado el viernes en su cuenta de X.

Luego del triunfo del Tri ante la selección ecuatoriana, los jugadores fueron sorprendidos por el creador de contenido Steve will do it, un popular youtuber e influencer estadounidense, conocido por sus videos de retos extremos y apuestas. En una visita al centro de entrenamiento de los mexicanos, les entregó a cada uno de los futbolistas relojes de una lujosa marca.

A través de sus redes sociales, el influencer dijo que le obsequió “un reloj caro a cada jugador/miembro del cuerpo técnico del equipo mexicano”. En una publicación anterior, explicó que había apostado 2 millones de dólares a la victoria de los mexicanos y que, de confirmarse, se embolsaría 1,2 millones de dólares.

Destacó, no obstante, que “entre los relojes que compré para cada jugador y miembro del personal del equipo mexicano y las entradas para el partido, ¡quedo en tablas si México gana!”, revelando el alto precio desembolsado por los regalos.

El presente rápidamente encendió las redes sociales y desató una ola de críticas, lo que llevó a que la Federación Mexicana de fútbol anunciara la devolución de los obsequios. La medida busca evitar posibles sanciones de la FIFA debido a eventuales conflictos de intereses reglamentarios.

El Código de Ética de la FIFA prohíbe expresamente que futbolistas, árbitros y dirigentes reciban obsequios o incentivos fuera de los canales autorizados. De no cumplir la normativa, podrían enfrentarse multas económicas o incluso sanciones deportivas.

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