Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Unos 49ers plagados de lesiones superan a Rams 26-23 en tiempo extra

Greg Beacham
Viernes, 03 de octubre de 2025 00:05 EDT
49ERS-RAMS
49ERS-RAMS (AP)

Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en tiempo extra antes de que la defensa de San Francisco detuviera a Kyren Williams en cuarta oportunidad con 3:36 minutos por jugar, y unos 49ers plagados de lesiones se las ingeniaron para conseguir un electrizante triunfo por 26-23 sobre los Rams de Los Ángeles.

Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los 49ers (4-1), quienes ganaron en prórroga después de un frenético cuarto periodo que incluyó un gol de campo de 59 yardas de Piñeiro, que desempató el duelo con 2:52 restantes.

Vino luego un balón suelto de Williams frente a la zona prometida y un gol de campo de 48 yardas de Joshua Karty que volvió a igualar el marcador por los Rams (3-2) con dos segundos por jugar.

Los Rams entregaron el balón a San Francisco para comenzar el tiempo extra, y Jones avanzó para preparar el tercer gol de campo de Piñeiro con 5:51 restantes.

Los Ángeles avanzó por el campo, y enfrentando una cuarta y uno en la yarda 11 de San Francisco, el entrenador Sean McVay decidió arriesgarse. Marques Sigle y Deommodore Lenoir frenaron a Williams muy lejos del punto que hubiera significado el primero y 10.

Relacionados

Matthew Stafford pasó para 389 yardas y tres touchdowns por los Rams.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in