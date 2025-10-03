Counsell guía a Cachorros a serie divisional ante Cerveceros, su exequipo, y Murphy, su exasistente

Craig Counsell ha visto la rivalidad entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago desde casi todas las perspectivas.

Creció en el área de Milwaukee como hijo del exdirector de asuntos comunitarios de los Cerveceros, John Counsell. Jugó para los Cerveceros y se convirtió en el manager más exitoso del equipo antes de que los Cachorros se lo llevaran a Chicago.

Por lo tanto, entiende particularmente bien la atmósfera que se espera este sábado cuando los Cerveceros y los Cachorros abran una serie divisional de la Liga Nacional al mejor en un máximo de cinco juegos.

"Estas son dos ciudades que están muy cerca, muy cerca", dijo Counsell. "Creo que los residentes de cada ciudad tienen pensamientos sobre los residentes de la otra, inofensivos, obviamente. Pero sí, la proximidad de las ciudades lo hace divertido, sin duda, y la proximidad también crea rivalidades. Y que los equipos sean buenos genera también rivalidades".

Esas rivalidades también crean sentimientos encontrados, por lo que Counsell debería esperar un coro de abucheos cada vez que se mencione su nombre en el American Family Field. Eso es lo que ha sucedido cada vez que los Cachorros han visitado Milwaukee desde que dejó a los Cerveceros después de la temporada 2023.

"Es el sentimiento que tienen los fanáticos", dijo el lanzador dominicano de los Cerveceros Freddy Peralta. "Probablemente mañana vuelva a suceder, probablemente más fuerte de lo normal".

Counsell tuvo un récord de 707-625 como mánager de Milwaukee y llevó a los Cerveceros a cinco apariciones en los playoffs en sus últimas seis temporadas antes de dirigirse a Chicago. Desde entonces, Milwaukee ha ganado dos títulos de división consecutivos bajo el mando de Pat Murphy, quien entrenó a Counsell en Notre Dame y fue su coach de banca en Milwaukee.

Cómo llegaron aquí

Los Cerveceros tenían un récord de 25-28 y estaban seis ½ juegos detrás de los Cachorros el 24 de mayo antes de irse 72-37 el resto del camino para el mejor récord de temporada regular en la historia de la franquicia. Los Brewers tomaron posesión exclusiva del primer lugar al vencer a los Cachorros por 8-4 el 28 de julio.

Chicago tuvo un récord de 7-6 contra Milwaukee en la temporada regular. Los Cachorros avanzaron a esta etapa de los playoffs al ganar una serie de comodines contra los Padres de San Diego

¿Quién lanza?

Peralta enfrentará a los Cachorros por quinta vez este año. El derecho estelar tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 3.43 contra ellos durante la temporada regular. Acumuló una foja general de 17-6 con una efectividad de 2.70.

Los Cachorros no han anunciado a su abridor para el Juego uno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.