Lo que hay que saber sobre el esquí freestyle en los Juegos Olímpicos de Invierno

Alguien podría pensar que el esquí estilo libre es uno de los deportes nuevos en los Juegos Olímpicos de Invierno — después de todo, hay muchos atletas jóvenes practicándolo.

No obstante, algunos de estos giros y volteretas han existido desde que esta variante se introdujo como deporte de exhibición en los Juegos de Calgary hace unos 38 años.

Lo que comenzó como un deporte que sólo incluía montículos y saltos acrobáticos añadió las modalidades de halfpipe, slopestyle, big air y otras competencias al programa olímpico en la década de 2010, gracias, en gran parte, a la popularidad de los mismos eventos en el snowboard.

Hoy en día, es igual de probable encontrar a las mejores estrellas de los deportes de acción del mundo poniéndose esquíes como ajustándose una tabla de snowboard.

De qué se trata

Las tres disciplinas más populares de este deporte se engloban bajo la categoría de “freeskiing” — halfpipe, slopestyle y big air. Son competencias con jueces en las que los esquiadores son evaluados por la altura que alcanzan y la dificultad de sus trucos. En los montículos, los esquiadores cosechan puntos por sus movimientos al saltar los montículos y por dos saltos junto con su velocidad general. En los saltos acrobáticos, que comparten algunas similitudes con el big air, los esquiadores giran y dan volteretas mientras se elevan más de 12 metros en el aire. También está el skicross, un conjunto de enfrentamientos directos de eliminación que culmina con una carrera de cuatro personas por las medallas.

¿A quién observar?

Eileen Gu es la estrella de este deporte. Creció en San Francisco pero compite por el país natal de su madre, China. Hace cuatro años, se convirtió en la primera atleta de los llamados deportes de acción en ganar tres medallas en unos Juegos Olímpicos — oro en halfpipe y big air y plata en slopestyle. Mikael Kingsbury de Canadá es generalmente considerado el mejor esquiador de estilo libre en montículos de todos los tiempos. Tenía 99 victorias en la Copa del Mundo al inicio de esta temporada, junto con una medalla de oro y dos de plata en los Juegos Olímpicos. El estadounidense Alex Hall, quien se considera tanto un artista como un atleta en las pistas, busca defender su título en slopestyle.

Sedes y fechas

Las sedes están en Livigno, tres horas en coche al noreste de Milán. Algunas de las fechas clave incluyen big air del 14 al 17 de febrero, halfpipe del 19 al 21 y skicross del 20 al 21.

Momentos memorables

El freeskiing en halfpipe debutó en 2014, poco después de que su principal pionera, Sarah Burke, murió en un accidente durante un entrenamiento. Burke había abogado por incluir el freeskiing en los Juegos Olímpicos. En una noche mágica en Rusia, los padres de Burke estaban en las gradas para ver la competencia, que terminó con el equipo de mantenimiento rindiéndole homenaje al esquiar por el halfpipe en forma de corazón. En 2022, Gu consiguió su tercera medalla de los Juegos de Beijing — un oro — con una “vuelta de victoria” llena de alegría por el halfpipe después de haber asegurado ya la victoria.

Datos curiosos

Las pistas de slopestyle también son obras de arte. En los Juegos Olímpicos, dan a los constructores la oportunidad de incorporar elementos de su país en la superficie e infraestructura. En Rusia, los esquiadores tenían la opción de saltar sobre una gigantesca muñeca rusa. En Beijing, el recorrido estaba bordeado por una réplica de la Gran Muralla, completa con una casa de guardia construida como una opción en el trayecto de rieles. Es un proceso secreto, y hasta ahora, los atractivos visuales que adornarán el curso en Livigno Snow Park siguen siendo un misterio.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes