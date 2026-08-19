Scottie Scheffler, a punto de romperla marca de 26 años de Tiger Woods en el PGA Tour

Scottie Scheffler está a punto de alcanzar un récord del PGA Tour que Tiger Woods ha mantenido durante más de 26 años, uno que significa poco o nada para el jugador número 1 del mundo debido a tantos factores en juego.

Scheffler viene de lograr su 21.ª victoria de su carrera en el PGA Tour, todas en los últimos cinco años. La victoria de la semana pasada valió 3,6 millones de dólares, la quinta vez este año que ha ganado 2 millones de dólares o más. Eso lo dejó a 1.034.756 dólares de superar a Woods en la lista de ganancias acumuladas de por vida.

Podría lograrlo con un triple empate en el tercer puesto en el BMW Championship. Eso sí, no espere vino espumoso, y mucho menos una celebración. Los premios en metálico empezaron a dispararse gracias a Woods, y se dispararon aún más con la llegada de LIV Golf. Era cuestión de tiempo.

Además, esa no es la forma en que Scheffler lleva la cuenta.

“Eso tiene mucho que ver con las bolsas de premios y todo eso. En realidad no estoy tan cerca de él en cuanto a victorias en la carrera. ¿Qué soy, como una cuarta parte del camino para llegar ahí?”, señaló el miércoles Scheffler.

Lo suficientemente cerca. Woods suma 82 victorias, empatado con Sam Snead en el récord histórico.

Los temas de dinero en Bellerive Country Club, que alberga el BMW Championship por primera vez desde 2008, giran en torno a 30 jugadores que intentan llegar a East Lake para jugar por una bolsa de 40 millones de dólares —10 millones para el ganador— y la FedEx Cup.

Eso tampoco preocupa a Scheffler, ni a jugadores como Matt Fitzpatrick, Cameron Young, Rory McIlroy y muchos otros que estuvieron entre los 50 primeros de la FedEx Cup para avanzar al segundo evento de los playoffs de la FedEx Cup.

Pero sí le importa a Gary Woodland, que aún se recupera de una cirugía cerebral y está en el puesto 31, con la posibilidad de llegar al Tour Championship por primera vez en seis años. Y también le importa a Adam Scott, de 46 años, el único jugador del grupo que estuvo en Bellerive para el último BMW Championship.

Llegar a East Lake prácticamente asegura un lugar en los cuatro majors. Es una gran ventaja, junto con la posibilidad de ganar un pago de 10 millones de dólares.

“Clasificar al Tour Championship siempre ha sido importante. Siempre ha sido un indicador de tu rendimiento a lo largo del año”, añadió Scott.

Hay un poco más en juego para una lista corta de jugadores —Scheffler, Fitzpatrick, Young, quizá incluso McIlroy—. Nadie ha destacado realmente como jugador del año del PGA Tour. Scheffler pasó al frente con su victoria por ocho golpes en el FedEx St. Jude Championship la semana pasada. Es apenas su segunda victoria este año, pero se suma a cinco segundos puestos y otros cinco resultados entre los cuatro primeros.

Scheffler ha jugado tan bien que ya tiene garantizado el bono de 23 millones de dólares por liderar la FedEx Cup hasta el BMW Championship. Eso no cuenta para las ganancias oficiales.

Esa cifra se sitúa en 119.964.411 dólares. Quizá otro testimonio de los tiempos cambiantes es que Woods cobró su último cheque oficial en el Masters de 2024 (44.000 dólares), con lo que su total subió a 120.999.166 dólares. Scheffler ganó el Masters ese año y subió al puesto 12 con 57.658.464 dólares.

Así que ha ganado poco más de 62,3 millones de dólares en sus últimas 48 participaciones en el tour a lo largo de dos años y cuatro meses. Gran golf. Mucho dinero. Era cuestión de tiempo.

Y, en realidad, a Scheffler no le importa.

“Tiger hizo mucho por el golf y nos puso en una posición en la que podemos ganar bastante bien en lo financiero, así que es algo por lo que estamos muy agradecidos. Cuando miras dónde estaban las bolsas antes de que él llegara al tour y dónde están ahora, la diferencia es bastante marcada. Y estamos muy agradecidos por sus aportes al deporte y ojalá lo veamos de vuelta aquí compitiendo de nuevo pronto”, manifestó Scheffler.

El primer cheque de Scheffler en el PGA Tour fue de 25.080 dólares por un empate en el puesto 43 en el St. Jude Classic de 2018. El último lugar en el BMW Championship esta semana paga 66.000 dólares.

El testimonio de Woods es cuánto tiempo mantuvo su nombre en la cima de la lista de dinero acumulado de por vida.

Tomó el relevo de Davis Love III —Love estuvo en la cima apenas dos semanas— cuando Woods empató en el segundo puesto en el Buick Invitational en Torrey Pines (la bolsa total era de 3 millones de dólares) el 13 de febrero de 2000. Seis jugadores en el grupo del BMW Championship ni siquiera habían nacido entonces.

Hablar de dinero llevó a Scheffler de vuelta a sus primeros días de esfuerzo. Tenía libertad financiera gracias a un contrato de patrocinio que firmó con Nike, así que no le preocupaban las cuotas de inscripción en las clasificaciones de los lunes ni siquiera el dinero para gasolina para llegar. Pero para él eran tiempos divertidos.

"Solo intentaba encontrar mi lugar en el golf”, dijo Scheffler.

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