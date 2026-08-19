Clemens impulsa 3 carreras y los Mellizos vencen 6-4 a los Bravos para barrer la serie

Kody Clemens y Brooks Lee conectaron sencillos impulsores en la séptima entrada y los Mellizos de Minnesota vencieron el miércoles por 6-4 a los Bravos de Atlanta para barrer la serie de tres juegos.

Clemens impulsó tres carreras y Kaelen Culpepper añadió tres hits para Minnesota.

El venezolano Yoendrys Gómez logró su tercer salvamento en igual número de juegos y el 20 de la temporada con una novena entrada de 1-2-3. A.J. Minter (2-2) consiguió los dos últimos outs de la séptima entrada y Jeff Hoffman ponchó a tres bateadores en la octava.

Con el juego empatado a 4, Josh Bell conectó un doble ante el cubano Victor Mederos (2-1) con un out en la séptima entrada y Clemens siguió con un sencillo impulsor frente a Dylan Lee. Brooks Lee conectó un sencillo dos bateadores después para remolcar a Clemens.

El venezolano Ronald Acuña Jr., Lane Thomas y Ozzie Albies impulsaron carreras para Atlanta.

El mánager Walt Weiss fue expulsado por discutir un swing revisado en la octava.

AJ Smith-Shawver permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en 4 1/3 entradas.

El abridor de los Mellizos Taj Bradley permitió dos hits y una carrera en cinco entradas, mientras ponchaba a siete.

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