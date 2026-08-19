Urquidy brilla y Montgomery impulsa 2 en triunfo de Medias Blancas por 3-0 sobre Cachorros

El mexicano José Urquidy lanzó seis entradas de relevo nítido, permitiendo dos hits, el novato Braden Montgomery impulsó dos carreras y los Medias Blancas de Chicago superaron por 3-0 a los Cachorros, sus rivales de la misma ciudad, el miércoles para rescatar el último juego de una serie de tres en Wrigley Field.

Montgomery conectó dos hits, incluido un doble de dos carreras en la octava que pasó rozando el guante del primera base de los Cachorros, Michael Busch. Andrew Benintendi rompió el empate sin carreras con un sencillo impulsor en la sexta, mientras los Medias Blancas se recuperaron de un par de derrotas dejándose remontar en el último turno al bate y pusieron fin a una racha de ocho derrotas en el icónico parque del North Side que se remontaba a agosto de 2023.

El abridor Sean Newcomb lanzó dos entradas sin permitir hits. Urquidy (2-1) entró en la tercera y ponchó a ocho sin otorgar bases por bolas. Grant Taylor lanzó la novena para su séptimo salvamento y completó un juego de dos hits.

Clay Holmes (5-6) permitió una carrera con seis hits en 5 1/3 entradas, con dos boletos.

El cubano Miguel Vargas recibió base por bolas y luego el bateador emergente Randal Grichuk y Montgomery conectaron dobles.

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