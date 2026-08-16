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Scott lanza hasta la 7ma y ayuda a Mets a vencer a Nacionales para barrida

NACIONALES-METS
NACIONALES-METS (AP)

Christian Scott lanzó hasta la séptima entrada por primera vez desde que se sometió a una cirugía Tommy John y el venezolano Luis Torrens conectó un jonrón de dos carreras el domingo, lo que ayudó a los enrachados Mets de Nueva York a vencer 4-3 a los Nacionales de Washington y a barrer la serie de tres juegos.

Scott (4-3) permitió tres carreras y ponchó a siete, uno menos que su máximo de por vida, en 6 1/3 entradas.

Kodai Senga consiguió su tercer salvamento al ponchar a dos en la novena.

El dominicano Jorge Polanco impulsó una carrera con un rodado y Jared Young aportó un doble productor, mientras los Mets barrieron una serie por segunda vez en cuatro intentos desde la fecha límite de cambios. Nueva York, que tiene marca de 9-5 en agosto, había barrido apenas dos series antes de este mes.

Bo Bichette se embasó en sus cuatro apariciones al plato mediante un triple, dos sencillos y una base por bolas. Batea para .315 desde el 2 de junio.

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El venezolano Keibert Ruiz conectó un par de sencillos productores y boricua Abimelec Ortiz pegó un jonrón por los Nationals, que han perdido 13 de 18.

Irvin permitió cuatro carreras y ponchó a seis en seis entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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