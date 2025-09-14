Schwarber llega a 51 vuelacercas para dar la victoria a Filis sobre Reales

Kyle Schwarber conectó su 41er jonrón, Brandon Marsh también sacó la pelota del parque y los Filis de Filadelfia hilaron su sexto triunfo al imponerse el sábado 8-6 sobre los Reales de Kansas City.

Harrison Bader contribuyó con tres hits a la causa de los Filis, quienes pueden asegurar su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional si completan una barrida de tres juegos sobre Kansas City este domingo por la tarde.

Taijuan Walker (5-8) se benefició de un fuerte apoyo ofensivo. Permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas.

El dominicano Jhoan Duran lanzó un noveno inning perfecto para su 30mo salvamento en 33 oportunidades.

El venezolano Salvador Pérez conectó dos jonrones por los Reales, quienes perdieron su sexto juego de los últimos siete, perjudicando aún más sus escasas posibilidades de playoffs.

El venezolano Ángel Zerpa (5-2), en relevo del abridor Ryan Bergert, permitió tres carreras en la quinta entrada, cuando Filadelfia se puso al frente de manera definitiva.

Schwarber empató el juego a 4 al iniciar el episodio. Envió un slider de 86 mph con cuenta de 1-1 a las gradas del jardín derecho. Se colocó a siete jonrones de empatar a Ryan Howard, poseedor del récord de la franquicia en una sola temporada, establecido en 2006.

Bader, quien sustituyó al lesionado Trea Turner como primer bate de Filadelfia, ha tenido múltiples hits en seis juegos consecutivos.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-1 con una anotada y una producida, Salvador Pérez de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas.