Luzardo retira a 22 seguidos tras mal inicio; Filis barren a Mets y atisban título divisional

El venezolano Jesús Luzardo retiró a 22 bateadores consecutivos después de permitir cuatro carreras en la primera entrada, y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer el jueves 6-4 a los tambaleantes Mets de Nueva York.

Filadelfia completó así una barrida de cuatro juegos.

Otto Kemp conectó un jonrón y remolcó tres carreras por los Filis, quienes han ganado ocho de los últimos diez duelos en general y están en posición de asegurar su segundo título divisional consecutivo.

La victoria amplió su ventaja en la División Este de la Liga Nacional sobre los propios Mets a 11 juegos con 15 por disputar. Podrían asegurar el gallardete este fin de semana contra Kansas City.

Nueva York perdió los últimos seis compromisos de una gira con foja de 3-7. Vio así reducida a juego y medio su ventaja sobre Cincinnati y San Francisco en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Luzardo (14-6) quedó atrás 4-0 en la primera entrada pero no permitió un corredor en base durante las siguientes siete. El dominicano Jhoan Duran ponchó a los tres bateadores en la novena para su 29º salvamento.

Los últimos 25 bateadores de los Mets fueron retirados.

Kemp, quien se enfrió y fue enviado a las menores después de un comienzo candente en su temporada de novato, ha regresado a las Grandes Ligas con un gran bate. Conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra el abridor David Peterson para poner el encuentro 4-2.

Bryce Harper añadió un doble impulsor en la quinta antes de que los Filis culminaran la remontada con un sexto episodio de tres carreras.

Reed Garrett (3-6) cargó con la derrota como relevista.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una anotada, Starling Marte de 3-1 con dos impulsadas. Los venezolanos Luisangel Acuña de 3-0, Francisco Álvarez de 1-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-1.