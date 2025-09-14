Kayfus y Noel conectan vuelacercas en victoria de Guardianes, 3-1 sobre Medias Blancas

C.J. Kayfus y el dominicano Jhonkensy Noel conectaron sendos vuelacercas para respaldar la labor de Parker Messick, y los Guardianes de Cleveland se impusieron el sábado 3-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Kayfus conectó un cuadrangular de dos carreras en el segundo inning contra Davis Martin (6-10). El novato también bateó un jonrón de dos vueltas el jueves, durante la victoria 3-2 sobre Kansas City.

Los Guardianes (77-71) ganaron por novena vez en 11 juegos. Están intentando avanzar al peldaño que otorga el tercer pasaje de comodín de la Liga Americana.

Messick (3-0) permitió una carrera y siete hits en seis entradas. El zurdo tiene una efectividad de 1.84 en cinco aperturas desde el 20 de agosto, cuando debutó en las mayores.

El batazo de Noel como emergente contra Fraser Ellard puso el encuentro 3-1 en el octavo. Fue su cuarto jonrón de la temporada.

Cade Smith se encargó del noveno inning para su 14º salvamento en 19 oportunidades.

Los Medias Blancas anotaron en el primer inning cuando el venezolano Lenyn Sosa impulsó a Chase Meidroth con un sencillo.

Por los Medias Blancas, los cubanos Édgar Quero de 4-2, Miguel Vargas de 4-0. El venezolano Sosa de 4-1 con una remolcada.

Por los Guardianes, los dominicanos Noel de 1-1 con una anotada y una remolcada, José Ramírez de 4-0, Ángel Martínez de 1-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-0.