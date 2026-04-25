Los Marlins vencen 9-4 a los Gigantes con jonrones de Hicks y Norby

Liam Hicks y Connor Norby conectaron jonrones cada uno, y los Marlins de Miami derrotaron 9-4 a los Gigantes de San Francisco la noche del viernes.

Xavier Edwards, el dominicano Otto López y Kyle Stowers aportaron tres imparables cada uno para los Marlins, y Graham Pauley sumó dos. Los Marlins totalizaron 16 hits.

El dominicano Sandy Alcantara (3-2) lanzó seis entradas, en las que permitió nueve hits y tres carreras, además de ponchar a cuatro. Lake Bachar trabajó dos innings, en los que concedió dos imparables y una carrera, y John King tiró un noveno sin hits con un ponche.

Hicks se ha embasado de manera segura en 10 juegos consecutivos y está empatado en el séptimo lugar de la Liga Nacional en promedio de bateo (.317). Edwards lidera la Liga Nacional con un registro de .347, y López ocupa el cuarto puesto con .330.

Los Marlins anotaron en cada una de las primeras cuatro entradas, incluidas tres carreras con dos outs en la primera. El doble impulsor de Edwards remolcó a Jakob Marsee, y Hicks conectó un jonrón de dos carreras de 390 pies para poner el marcador 3-0.

Norby pegó un jonrón de tres carreras en la cuarta para ampliar la ventaja a 8-0, y López añadió un sencillo impulsor en la sexta.

Por los Gigantes, Jung Ho Lee se fue de 4-3 con un jonrón, y el venezolano Luis Arráez conectó tres sencillos.

Adrian Houser (0-3) permitió 11 hits y ocho carreras en cuatro entradas de labor.

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