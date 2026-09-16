Yankees sacan a Aaron Judge por un emergente en el 6to ante Twins por tirantez en la pierna

El astro de los Yankees Aaron Judge fue retirado para dar paso a un bateador emergente en la sexta entrada el miércoles debido a una tirantez en la parte baja de su pierna derecha.

Judge, quien estuvo en la banca el martes por un descanso programado, se ponchó en sus dos turnos al bate contra el abridor de Minnesota Zebby Matthews antes de ser reemplazado por Heliot Ramos en el jardín derecho. Judge tuvo que correr hacia el hueco para seguir un doble en la quinta entrada, su última acción a la defensiva, pero no mostró señales de molestia ni de lentitud.

El Jugador Más Valioso de la Liga Americana en tres ocasiones batea de 26-4, con 13 ponches y un extrabase, en siete juegos desde que regresó la semana pasada con Nueva York tras una fractura de costilla.

Judge conectó un jonrón en el primer juego de la serie en Minnesota el lunes, cuando los Yankees aseguraron un puesto en la postemporada. Amanecieron el miércoles a tres juegos y medio detrás de Tampa Bay, líderes del Este de la Liga Americana.

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