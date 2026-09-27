Scherzer brilla con 7 ponches y logra su victoria 225 en el triunfo 5-1 de Toronto

Max Scherzer ponchó a siete en poco más de siete entradas para lograr su victoria número 225 en su carrera, Brandon Valenzuela y Charles McAdoo conectaron jonrones y los Azulejos de Toronto vencieron 5-1 a los Rojos de Cincinnati en el final de temporada del domingo.

Bicampeón de la Serie Mundial y ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, Scherzer (4-9) elevó el total de ponches en su carrera a 3.557. Esa es la novena cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas, tres menos que el excompañero Justin Verlander, quien realizó el sábado la última apertura de su laureada carrera.

Un año después de terminar 94-68 para ganar el Este de la Liga Americana, los Azulejos cerraron con marca de 79-83.

Los Rojos obtuvieron el último boleto de comodín de la Liga Nacional en 2025 con récord de 83-79. En 2026 terminaron 75-87.

Scherzer permitió una carrera, seis hits y una base por bolas. Realizó un máximo de temporada de 114 lanzamientos, 77 strikes.

Scherzer, que cumplió 42 años en julio, abrió con poco descanso después de hacer 93 lanzamientos en cinco entradas en Baltimore el miércoles pasado.

La multitud de 42.131 aficionados, con entradas agotadas, se puso de pie para ovacionar cuando Scherzer subió solo al montículo antes del juego. Scherzer se bajó y saludó al público con la mano.

George Springer abrió por Toronto en el último juego antes de que termine su contrato de seis años y 150 millones de dólares. Los aficionados se levantaron para otro homenaje antes de su turno al bate, y un Springer emocionado exhaló al salir de la caja y levantar su casco en señal de saludo.

Después de que Springer pegó un doble abriendo la tercera entrada, Sean Keys entró a correr y Springer recibió otra ovación al salir. Se detuvo afuera del dugout para abrazar a su compañero Vladimir Guerrero Jr., quien no jugó en el final de temporada. ___

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