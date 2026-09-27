Juego de final de temporada entre Orioles y Yankees cancelado por lluvia

El partido de cierre de la temporada regular entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York el domingo fue cancelado debido a lluvias persistentes.

Nueva York recibirá a Boston en una serie de comodines de la Liga Americana que comenzará el martes. Cam Schlittler abrirá el Juego 1 el martes, seguido por Max Fried y Gerrit Cole.

Aaron Judge parece estar en duda para la serie de comodines debido a una lesión en la pantorrilla. Hasta el domingo, la única actividad de Judge han sido ejercicios pliométricos y correr en la cinta.

Los Yankees terminaron 93-67. En cada una de las dos temporadas anteriores quedaron 94-67, y ningún equipo ha terminado con el mismo récord en tres temporadas consecutivas, según el Elias Sports Bureau.

Baltimore terminó 79-82 bajo el mando del mánager novato Craig Albernaz, una mejora respecto al 75-87 del año pasado. Los Orioles han encadenado temporadas consecutivas con marca perdedora después de ganar 275 juegos entre 2022 y 2024.

Los Yankees atrajeron a 3.297.154 aficionados en 79 fechas como local, por debajo de los 3.392.659 en 80 fechas del año pasado. Tuvieron 12 llenos en casa, una caída respecto a 20 la temporada pasada.

Nueva York nunca anunció su alineación, y el juego fue cancelado unas tres horas después del inicio programado a la 1:05 de la tarde hora local. Esta fue la primera vez desde 2002 que los Yankees no disputaron los 162 juegos en una temporada no acortada.

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