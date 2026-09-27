Taylor Ward impulsa la carrera de la ventaja y Marineros sacan triunfo 8-4 ante Angelinos

Taylor Ward puso a Seattle al frente con un sencillo de dos carreras como bateador emergente en la séptima entrada; J.P. Crawford siguió con un jonrón de dos carreras y los Marineros de Seattle vencieron el sábado 8-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

El zurdo de los Marineros, Kade Anderson, lanzó 3 entradas y un tercio sin permitir carreras, pero salió en la cuarta después de ser golpeado en el brazo izquierdo con una línea de 104 mph conectada por Christian Moore. Michael Rucker entró al relevo. Los Marineros informaron que Anderson sufrió una contusión en el antebrazo izquierdo.

Ward, quien ha tenido dificultades desde que se unió a los Marineros procedente de Baltimore en la fecha límite de cambios, impulsó a Cole Young y al colombiano Michael Arroyo con su hit ante el zurdo de los Angelinos Mitch Farris (1-4).

Crawford envió el siguiente lanzamiento de Farris a las gradas del jardín derecho.

Los Angels empataron el juego con cuatro carreras en la sexta. Bryce Teodosio remolcó dos con un sencillo ante el relevista dominicano Jose Ferrer; Wade Meckler anotó desde tercera con un toque de sacrificio de Tyler Heineman, y Jose Siri igualó con un rodado a la tercera base que permitió anotar a Teodosio.

En la novena entrada, Josh Naylor recibió una base por bolas y se robó la segunda base, convirtiéndose en el primer primera base desde George Sisler en 1920-1922 en registrar temporadas consecutivas de 30 robos.

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