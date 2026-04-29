Antonnaci y Montgomery guían a Medias Blancas a triunfo 3-2 en 10 innings ante Angelinos

El novato Sam Antonnaci conectó un triple que empató el juego con dos outs en la novena entrada y Colson Montgomery pegó un sencillo de la victoria en la décima para que los Medias Blancas de Chicago superaran el miércoles 3-2 a Los Ángeles y completar una barrida de tres juegos que extendió a seis la racha de derrotas de los Angelinos

Mike Trout conectó su décimo jonrón de la temporada por los Angelinos, que han perdido 10 de 11 y quedaron con foja de 12-20. Yusei Kikuchi, abridor de los Angelinos, salió después de dos entradas por rigidez en el hombro izquierdo.

Con los Medias Blancas abajo 2-1, Tristan Peters recibió un pelotazo de Ryan Zeferjahn con un out en la novena y anotó con el triple de Antonacci.

Montgomery conectó un sencillo con un out en la déciam ante Drew Pomeranz (0-3) para su primer hit para dejar tendido al rival en las Grandes Ligas, dándole a los Medias Blancas su segunda barrida de serie de la temporada.

El dominicano Seranthony Domínguez lanzó una décima perfecta.

El cubano Miguel Vargas impulsó una carrera con un sencillo en la tercera entrada ante Mitch Farris, ascendido desde Triple A antes del juego, y el jonrón de Trout empató la pizarra en la cuarta.

El primer jonrón de Vaughn Grissom en las Grandes Ligas desde el 7 de septiembre de 2022, con Atlanta, le dio a Los Ángeles la ventaja de 2-1 en la séptima ante Erick Fedde, quien permitió cinco hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en siete entradas, su mayor cifra de la temporada.

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