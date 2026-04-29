Janson Junk domina a Dodgers y supera a Shohei Ohtani; Marlins ganan 2-1 y cortan racha

Janson Junk permitió tres hits dispersos en seis entradas sin carreras al imponerse en el duelo ante Shohei Ohtani, y los Marlins de Miami superaron la noche del martes por 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles para cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Fue la primera vez desde julio que Junk (2-2) lanzó seis entradas en blanco. El derecho ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Ohtani (2-1) abrió como lanzador sin aparecer en el orden al bate de los Dodgers por segunda vez en tres semanas. La superestrella de doble función permitió dos carreras, una limpia, y cinco hits en seis entradas. Ponchó a nueve y otorgó tres boletos mientras lanzaba con cinco días de descanso por primera vez esta temporada.

Tyler Phillips trabajó la novena para conseguir su segundo salvamento, una noche después de desperdiciar uno.

Los Marlins se fueron arriba 1-0 con un elevado de sacrificio de Owen Caissie en la segunda que remolcó al dominicano Agustín Ramírez, quien recibió un pelotazo de Ohtani. Ramírez se robó la segunda y llegó a salvo a tercera por un error de tiro de Ohtani.

El receptor de los Marlins, Liam Hicks, fue retirado a última hora por enfermedad. ___

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