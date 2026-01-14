Sanders queda fuera del Rally Dakar y Al-Attiyah recupera el liderato en coches

El líder del Rally Dakar, Daniel Sanders, se estrelló y quedó fuera de la contienda por el título de motos, mientras que Nasser Al-Attiyah recuperó el liderazgo en coches en el desierto saudí el miércoles.

Sanders se rompió la clavícula izquierda y el esternón al saltar una duna a 138 kilómetros de la segunda mitad de una etapa maratón de 368 kilómetros hacia Bisha. El campeón defensor continuó, pero más lento, y en 30 kilómetros su ventaja de seis minutos de la noche anterior se desvaneció.

El KTM del australiano terminó 28 minutos detrás del ganador de la etapa diez, Adrien van Beveren, de Honda, y cayó del primer lugar general al cuarto, a más de 17 minutos, a dos minutos del podio.

Eso dejó el título por decidir entre el nuevo líder Ricky Brabec y el argentino Luciano Benavides, segundo y tercero en la etapa. La Honda del estadounidense y la KTM del argentino estaban separadas en la clasificación general por 56 segundos antes de, efectivamente, un enfrentamiento de dos etapas. La etapa final el sábado suele ser un recorrido ceremonial.

Brabec ganó el Dakar en 2020 y 2024, mientras que Benavides nunca ha ganado; su mejor posición fue cuarto el año pasado.

Al-Attiyah tiene a la vista un sexto triunfo en el Dakar.

El especialista en dunas de Qatar impuso su autoridad en la especial arenosa para terminar segundo detrás de Mathieu Serradori, quien dio al fabricante sudafricano Century su primera victoria de etapa en el Dakar.

Serradori ganó su segunda etapa de carrera por seis minutos.

Los Ford de Nani Roma (primero durante la noche), Carlos Sainz (segundo) y Mattias Ekström (quinto) fueron los mayores perdedores.

Ekström fue el primero en llegar al punto de control a 91 kilómetros, pero momentos después sufrió un problema mecánico. Roma se perdió y perdió diez minutos justo antes de pasar los 200 kilómetros. Sainz también cometió un error de navegación en la arena blanda.

“Estoy agotado, me duele la espalda, sufrí mucho hoy. Pero eso es parte del juego”, dijo Roma.

Además, Henk Lategan de Toyota, cuarto durante la noche, se quedó sin combustible y cometió un error de navegación.

Al-Attiyah tomó el liderazgo provisional general a unos 200 kilómetros de la especial de 420 kilómetros y encabezó un final de etapa 2-3-cuatro de Dacia con Sébastien Loeb y Lucas Moraes.

“Mi cabeza y cuerpo han recibido una verdadera paliza. Pero realmente atacamos de principio a fin. Fabian (Lurquin, navegante) hizo un gran trabajo y podemos sentirnos tanto felices como afortunados porque fue realmente difícil”, señaló Al-Attiyah.

En general, Al-Attiyah logró su mayor ventaja hasta ahora, sobre Lategan por 12 minutos, Roma por casi 13 y Loeb por 23. Ekström y Sainz cayeron a más de 34 minutos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes