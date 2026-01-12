Juventus sube al tercer lugar tras vencer a Cremonese

Juventus logró el lunes su marcador más abultado de la temporada con un 5-0 sobre Cremonese que lo llevó al tercer lugar en la Serie A.

La quinta victoria de Juventus en seis partidos de liga llevó a los gigantes de Turín a igualar en puntos con Napoli y Roma, pero por encima de ambos en diferencia de goles.

Inter de Milán supera a AC Milan por tres puntos. Los dos primeros y el campeón defensor Napoli tienen un partido pendiente.

Juventus tomó la delantera después de 12 minutos con la ayuda de un golpe de suerte. El disparo de larga distancia de Gleison Bremer se desvió, dejando al portero Emil Audero clavado en su lugar.

Dos minutos después, Jonathan David hizo el segundo cuando culminó el incisivo contraataque de Khéphren Thuram.

El entrenador de Cremonese, Davide Nicola, fue expulsado por protestar una decisión del VAR de no otorgar un penal a su equipo y su noche empeoró momentos después.

A Juventus se le otorgó un penal en el otro extremo y, aunque Audero desvió el tiro de Kenan Yildiz al poste, el internacional turco siguió la jugada para anotar el rebote y poner el 3-0 antes del descanso.

Weston McKennie empujó el cuarto al fondo de la red dos minutos después del segundo tiempo, aunque Filippo Terracciano tuvo la mala suerte de ver sus esfuerzos en la línea de gol marcados como un autogol.

McKennie aseguró su lugar en el marcador con un cabezazo a corta distancia.

Cremonese, que lleva seis partidos sin ganar, se mantuvo en el puesto 13.

Genoa vence a Cagliari

Más temprano, Genoa ganó por primera vez en más de un mes con un doblete de su pareja escandinava, consolidando una victoria de 3-0 sobre Cagliari.

Lorenzo Colombo anotó el primero a los siete minutos, deslizando un disparo bajo tras un buen pase de Ruslan Malinovskyi.

El danés Morten Frendrup duplicó la ventaja después de 75 minutos y el central noruego Leo Skiri Østigård hizo el 3-0 solo segundos después con un elegante cabezazo.

Fue la primera victoria de Genoa después de una preocupante racha de tres derrotas y dos empates, y lo elevó al puesto 15, por encima de Cagliari en diferencia de goles.

Ambos equipos están cinco puntos por encima de la zona de descenso.

___

