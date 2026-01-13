Roma lidera el Rally Dakar por primera vez desde 2014 tras errores de navegación.

Nani Roma superó tres pinchazos para liderar el Rally Dakar por primera vez en 12 años después de una dramática novena etapa el martes.

El cinco veces campeón Nasser Al-Attiyah mantuvo el liderazgo desde el viernes hasta que el cuatro veces ganador Carlos Sainz tomó el relevo después de que Al-Attiyah sufriera dificultades de navegación. Roma, campeón de la edición de 2014, se apoderó del liderato luego que Sainz padeció los mismos problemas y fuera penalizado por exceso de velocidad.

Las motocicletas tomaron una ruta diferente, ligeramente más larga hacia el noroeste desde Wadi ad-Dawasir y, sin el beneficio de seguir las huellas de las motos, los autos lucharon por mantenerse en el curso.

La primera mitad de 410 kilómetros de una etapa maratón fue ganada por Eryk Gozcal en su primera gran victoria de etapa, hecha aún más especial por su tío Michal, que terminó segundo a casi ocho minutos. Marek, el padre de Eryk que lidera su equipo familiar conduciendo Toyotas, fue 26º. Marek inspiró a Eryk a convertirse en el piloto más joven del Dakar en 2023 con 18 años.

Saood Variawa, tras su victoria de etapa el lunes, marcó el paso y pronto fue acompañado por Henk Lategan, su compañero de equipo de Toyota Gazoo. Pero Lategan, tercero en la general al inicio del día, perdió 14 minutos en la parada de 183 kilómetros para arreglar su dirección asistida. Mitch Guthrie (Ford), ganador de la tercera etapa, también se detuvo en la parada para reparar una fuga de aceite. Terminó la etapa más de una hora detrás.

Sébastien Loeb (Dacia), que iba quinto, perdió la dirección asistida a los 220 kilómetros. Su compañero de equipo Lucas Moraes, que había liderado la etapa durante más de 200 kilómetros, tuvo problemas de navegación y, alrededor de los 280, Al-Attiyah (Dacia) y Mattias Ekström (Ford) se perdieron.

La ventaja provisional general de Al-Attiyah de casi siete minutos sobre Ekström y más de 13 minutos sobre Roma se evaporó en el polvo.

Sainz, que se mantenía entre los cinco primeros durante la última semana, de repente lideró la clasificación general provisional, seguido por Roma y Al-Attiyah. Luego, una penalización de 70 segundos por exceso de velocidad le costó. Los Ford de los españoles Sainz y Roma terminaron la etapa en séptimo y octavo lugar con una diferencia de cinco segundos entre ellos.

"Todos tuvieron problemas hoy", dijo Roma. "Ahora cruzamos los dedos. Debemos ser humildes y tranquilos e intentar llegar bien a Bisha mañana".

Roma subió del cuarto lugar durante la noche al primero en la general por 57 segundos sobre Sainz, seguido por Al-Attiyah (1:10 de diferencia), Lategan (6:13) y Ekstrom (11:19).

Es el Top 5 más cerrado en la historia del Dakar a estas alturas de la carrera. La segunda mitad de la etapa maratón hacia Bisha se disputa el miércoles y la carrera termina el sábado.

El liderazgo en motocicletas también cambió. El campeón defensor Daniel Sanders volvió a la cima después de que el argentino Luciano Benavides, su compañero de equipo de KTM, se perdiera temprano mientras marcaba el camino.

Sanders se recuperó para adelantar a Benavides y obtener bonificaciones de tiempo. Sanders fue finalmente alcanzado por Tosha Schareina (Honda), quien ganó su tercera etapa de este Dakar. Sanders fue segundo, a cuatro minutos y media, y Michael Docherty, sorprendentemente tercero, mantuvo a Ricky Brabec (Honda) fuera del podio.

En la general, Sanders sacó una ventaja de seis minutos sobre Brabec y de siete minutos sobre Benavides. Schareina redujo su déficit a 15 minutos y medio.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes