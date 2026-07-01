Sánchez poncha a 9 en 7 innings y es el 1ro en llegar a 10 triunfos en 8-0 ante Piratas

El dominicano Cristopher Sánchez recuperó su mejor nivel tras un par de salidas titubeantes, al permitir apenas tres hits en siete entradas mientras los Filis de Filadelfia vencieron la noche del martes 8-0 a los Piratas de Pittsburg.

Sánchez (10-3) ponchó a nueve y otorgó solo dos bases por bolas al convertirse en el primer lanzador esta temporada en llegar a 10 victorias.

Sánchez contó con el respaldo de un sencillo de dos carreras del novato Justin Crawford en la segunda entrada, y luego de un estallido de tres carreras en el séptimo episodio que incluyó un doble productor de Trea Turner y un sencillo impulsor de Bryce Harper.

El abridor de Pittsburgh, Bubba Chandler (3-8), lanzó bien hasta entrado el séptimo inning, pero no pudo salir del rally de Filadelfia. Al inicio, solo lo había castigado el bateador número 9, Crawford.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes