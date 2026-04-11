Jonrones de Adames y Lee respaldan sólido inicio de Roupp; Gigantes vencen 6-3 a Orioles

Landen Roupp lanzó seis sólidas entradas, el dominicano Willy Adames y Jung Hoo Lee conectaron sendos vuelacercas y los Gigantes de San Francisco doblegaron el viernes 6-3 a los Orioles de Baltimore para enhebrar su tercera victoria, su mayor cifra de la temporada.

El dominicano Adames pegó un cuadrangular solitario en la tercera entrada y Lee conectó un batazo de dos carreras para poner el encuentro 6-1 en la séptima.

Los colistas Gigantes, que llegaban con apenas cinco vuelacercas —la menor cantidad de las Grandes Ligas—, se quedaron cerca de un posible tercer jonrón cuando Taylor Ward hizo una atrapada mediante un salto junto a la barda del jardín izquierdo para robarle un batazo a Harrison Bader en la octava.

La temporada ha sido una montaña rusa hasta ahora para San Francisco, que ha atravesado rachas negativas de tres y cuatro juegos bajo el mando del mánager novato Tony Vitello. Sin embargo, durante su actual racha ganadora, los Gigantes han superado a sus rivales por 17-3 en forma combinada.

Roupp (2-1) permitió una carrera y cinco hits para conseguir su primera victoria desde el 22 de julio. El derecho terminó la temporada 2025 en la lista de lesionados por una contusión en la rodilla izquierda.

Después de que Adames impulsó una carrera con un doble para poner el juego 3-0 en la cuarta entrada, su compatriota Leody Taveras conectó un doble productor en la parte baja para Baltimore. Taveras estuvo en la alineación titular después de que Tyler O’Neill fue retirado a última hora por una enfermedad.

El abridor de los Orioles, Shane Baz (0-1), permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. No ha ganado en tres aperturas desde que firmó una extensión de contrato por cinco años el 27 de marzo.

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