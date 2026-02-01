Saint-Maximin deja el América de México tras 'ataques' racistas contra sus hijos

El paso de Allan Saint-Maximin por el América de la primera división de México se cortó abruptamente el sábado, un día después de que el otrora extremo del Newcastle denunció “ataques” racistas contra sus hijos.

La escuadra de la capital mexicana anunció la salida del futbolista francés tras asegurar una victoria de 2-0 sobre Necaxa en la cuarta fecha del torneo Clausura. Saint-Maximin no estuvo con el equipo para el partido sabatino.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin”, informó el América en su cuenta oficial de X. ”¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”.

Saint-Maximin, de 28 años, jugó solo 16 partidos de liga, nueve de ellos como titular, y estaba en el primer año de un contrato de dos que firmó en agosto.

“El problema no es el color de la piel, sino el color de los pensamientos", escribió el jugador el jueves en sus redes sociales. "Me están atacando, eso no es un problema. He crecido, he aprendido a luchar contra los ataques. Pero hay algo que jamás toleraré: ataques a mis hijos”.

Ni el jugador ni el Club América dieron detalles sobre lo ocurrido.

Saint-Maximin se mudó a México después de un año con el Fenerbahce de Turquía, donde jugó cedido por el Al Ahli de Arabia Saudí.

Viajó junto a su esposa y sus tres hijos: dos niñas llamadas Lyana y Ninhia, y un niño llamado Dayde.

“Lamentable que se dio un acto de racismo con sus hijas que ya había pasado más de una vez. Fue algo que él no toleró y nosotros condenamos”; dijo el entrenador brasileño del América, André Jardine. “Infelizmente pasó por eso y ahora hay que pedir combatir el racismo porque no hay espacio para eso en el mundo”.

Jardine, quien condujo a Brasil a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020, agregó que además del racismo, el jugador francés tuvo dificultades para adaptarse a Ciudad de México.

“Es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien las cosas, tiene nivel para cualquier liga del mundo, pero fue un cambio grande para el venir de Europa a México, hay cosas que pesan su familia, la comida, sus hábitos y la forma de vivir", explicó.

Saint-Maximin, ex internacional juvenil de Francia, debutó con el Saint-Etienne en su país natal, se trasladó a Mónaco y Niza, y en 2019 al Newcastle en la Liga Premier inglesa, donde pasó cuatro temporadas.

Marcó 13 goles en 124 apariciones para los Magpies, pero tuvo problemas con las lesiones.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes