Said El Mala sella victoria 4-1 de Cologna sobre Hamburgo con nueve hombres en la Bundesliga

Said El Mala anotó y asistió en tiempo de descuento para sellar la victoria de Cologna el domingo 4-1 sobre el Hamburgo SV, que terminó con nueve jugadores, en un encuentro de los equipos ascendidos de la Bundesliga.

Immanuel Pherai y Fabio Vieira del Hamburgo fueron expulsados en un lapso de cuatro minutos a partir del minuto 79, mientras los visitantes intentaban remontar un déficit de un gol. Casi empataron antes de que El Mala asegurara la victoria en el cuarto minuto del tiempo de descuento gracias a un centro de Jakub Kaminski.

Fue el cuarto gol de la temporada en la Bundesliga para el joven de 19 años. Luego devolvió el favor a Kaminski para sellar el resultado para el campeón de la segunda división.

El delantero de Cologna, Ragnar Ache, abrió el marcador a los 24 minutos tras un inoportuno resbalón de Albert Sambi Lokonga del Hamburgo al recibir el balón del portero Daniel Heuer Fernandes. Florian Kainz se abalanzó sobre el balón y su disparo fue bloqueado, luego Linton Maina tuvo otro intento bloqueado en la línea antes de que Ache convirtiera el rebote.

Kainz sí anotó con un tiro libre al 48, pero las celebraciones se interrumpieron cuando Vieira respondió dos minutos después para el Hamburgo.

Ese gol fue anulado tras una larga revisión del VAR por una falta en la jugada previa, pero el centro de Jean-Luc Dompé para Yussuf Poulsen les dio la ventaja 2-1 al 61.

Hamburgo perdió las esperanzas cuando Pherai fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla tras chocar inadvertidamente con Kristoffer Lund, y cuando Vieira lo siguió con su segunda tarjeta amarilla por algo que le dijo al árbitro.

El Wolfsburgo, que está teniendo dificultades, recibe más tarde al Hoffenheim.

El Bayern Múnich lidera después de nueve jornadas tras ganar todos sus partidos.

