Guirassy anota y lleva al Dortmund al 2do lugar de la Bundesliga tras vencer al Augsburgo

Serhou Guirassy volvió a su forma goleadora con el Borussia Dortmund, que se impuso el viernes 1-0 en Augsburgo y se colocó en el segundo lugar de la Bundesliga.

Guirassy consiguió el único gol siete minutos antes del descanso cuando recogió un balón suelto en el borde del área y lo colocó tranquilamente abajo, para vencer al portero.

Después de anotar cuatro veces en sus primeros tres partidos de liga, el internacional de Guinea no logró marcar en los siguientes cuatro duelos. Sin embargo, el esfuerzo del viernes lo llevó al segundo lugar en la tabla de goleadores de la Bundesliga, solo por detrás de Harry Kane.

Recuperó oportunamente la forma antes de la visita de la próxima semana al Manchester City en la Liga de Campeones.

Nombrado la semana pasada como uno de los diez candidatos a jugador africano del año, Guirassy anotó 21 goles en la Bundesliga la temporada pasada y compartió la cima en la tabla de anotadores de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Aunque ambos equipos tuvieron oportunidades después del descanso en una noche fría en Baviera, no pudieron anotar más en un partido que contó con solo dos tiros a puerta en los 90 minutos.

Dortmund se situó provisionalmente a cuatro puntos del líder Bayern Múnich, que tiene un partido pendiente.

Augsburgo estaba en el 15to puesto después de su tercera derrota consecutiva.

