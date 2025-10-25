Sabonis ayuda a que Kings superen 105-104 a Jazz

Domantas Sabonis anotó tras un rebote ofensivo con seis segundos restantes para dar un final frenético al duelo que los Kings de Sacramento ganaron el viernes 105-104 sobre el Jazz de Utah.

Zach LaVine sumó 31 puntos para ayudar a que los Kings se embolsaran su novena victoria consecutiva contra el Jazz.

Malik Monk añadió 20 puntos desde el banquillo con seis triples, y Dennis Schroder anotó 17 por Sacramento.

Los Kings estaban abajo por 96-92 a mitad del último cuarto antes de edificar una racha de 11-4, impulsada por LaVine, quien anotó siete puntos en los últimos cinco minutos.

Lauri Markkanen consiguió 33 puntos para liderar al Jazz. Keyonte George añadió 18 tantos y diez asistencias. Brice Sensabaugh anotó 15 desde el banquillo.

El impulso anotador de LaVine en el último cuarto puso a los Kings al frente, pero fue sancionado por una carga cuando Sacramento lideraba 103-102 con 50 segundos restantes.

Después de que se marcó una falta a Markkanen con 28 segundos por jugar y de que falló el segundo de dos tiros libres, los Kings fueron penalizados por una infracción de carril. Markkanen acertó el reintento para poner al Jazz adelante 104-103.

Monk erró un tiro de media distancia, pero Sabonis —quien no jugó en el partido inaugural de la temporada de Sacramento debido a una distensión en el tendón de la corva— capturó el rebote y anotó en el remate.

Sabonis fue sancionado con una falta en la jugada, pero falló su tiro libre. George no rozó siquiera el aro cuando sonaba la bocina.

