Chargers se sobreponen a lesiones y logran victoria clave con paliza a Vikings

Los Chargers de Los Ángeles se sobrepusieron a otra ronda de lesiones el jueves, para apalear por 37-10 a los Vikings de Minnesota.

Derwin James Jr., el versátil safety que es quizás el mejor defensor del equipo, no jugó en la segunda mitad debido a una lesión de tobillo. El safety Tony Jefferson se lastimó el tendón de la corva, lo que obligó al novato R.J. Mickens a jugar durante un tiempo significativo. El guardia derecho Mekhi Becton se lastimó una rodilla, continuando su temporada plagada de lesiones.

Incluso con todas esas bajas, los Chargers (5-3) lograron su mejor actuación desde que comenzaron la temporada con tres victorias consecutivas sobre rivales de la División Oeste de la Conferencia Americana.

"La adversidad y las lesiones van a ocurrir cada año. Así es. En toda la liga, los jugadores están cayendo, y creo que lo grandioso es que los chicos dan un paso adelante y asumen el liderazgo y el control de esta sala", expresó el mariscal de campo Justin Herbert.

Impulsada por el regreso del tackle izquierdo Joe Alt después de perderse tres duelos debido a un esguince de tobillo, la ofensiva volvió a una fórmula más favorable de equilibrio entre carrera y pase.

Los Chargers corrieron para 207 yardas en 43 acarreos, mientras que Herbert completó 18 de 25 lanzamientos para 227 yardas y tres touchdowns con una intercepción.

Ese control en el punto de ataque se trasladó a la defensa, que había tenido problemas graves durante el mes anterior. El grupo del coordinador Jesse Minter respondió con una recuperación de balón, cinco capturas y siete tacleadas para pérdida de yardas.

Mantuvo a Minnesota en 3,5 yardas por jugada y 164 yardas totales.

Dominar al frente es la forma en que Jim Harbaugh se estableció como entrenador en jefe, llevando a los 49ers a un Super Bowl y ganando un campeonato nacional en su alma máter de Michigan. Es por eso que la primera selección del draft en la era de Harbaugh con los Chargers se utilizó en Alt en lugar de un jugador de habilidad, para consolidar la dureza que se mostró al dominar a los Vikings.

"Creo que realmente se mostró en las dos líneas: la línea ofensiva y la defensiva", comentó Harbaugh. "Realmente salieron del balón en defensa e hicieron un gran trabajo. Nuestra línea ofensiva cubrió a los chicos, mantuvo las jugadas y las terminó. Le dio a Justin suficiente tiempo".

No fue perfecto. Herbert casi lanzó una intercepción para touchdown en la segunda jugada ofensiva de los Chargers y continuó absorbiendo demasiados golpes.

Pero fue significativamente mejor que los cuatro duelos anteriores, tocando fondo el domingo, en una derrota por 38-24 ante los Colts de Indianápolis.

"Fue una gran victoria para nosotros", manifestó Herbert. "Una gran oportunidad para corregir algunos de nuestros errores, y sentí que las tres fases lo hicieron. Es simplemente bueno ver una victoria de los Chargers hoy".

Qué funciona

Después de que sus corredores obtuvieron diez acarreos para 23 yardas en la derrota ante Indianápolis, los Chargers pudieron volver a comprometerse con su juego terrestre. Kimani Vidal tuvo 117 yardas y un touchdown en 23 intentos, su segunda actuación de 100 yardas en tres partidos desde que el novato de primera ronda Omarion Hampton fue colocado en la lista de lesionados con una dolencia de tobillo.

Qué falta

La conciencia situacional en la zona roja después de la intercepción de Herbert en el tercer cuarto fue menos que ideal. Los Chargers tenían 12 hombres en el campo en un intento de gol de campo, y el esquinero Benjamin St-Juste les dio a los Vikings un primer intento con una penalización innecesaria de contacto ilegal en la repetición de la cuarta oportunidad, lo que llevó a un touchdown que brevemente dio vida a Minnesota.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes