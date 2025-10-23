Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

El hijo de Manny Pacquiao debutará como boxeador profesional el 29 de noviembre

AP Noticias
Jueves, 23 de octubre de 2025 19:23 EDT
PACQUIAO-HIJO
PACQUIAO-HIJO (AP)

El hijo de Manny Pacquiao está listo para hacer su debut profesional en el boxeo el 29 de noviembre en una cartelera promovida por la compañía de su padre, miembro del Salón de la Fama.

Jimuel Pacquiao enfrentará a Brendan Lally, quien también hará su debut profesional durante una de las peleas estelares en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California.

La contienda fue anunciada el jueves por Manny Pacquiao Promotions, que reveló la cartelera completa para su debut en Estados Unidos.

Manny Pacquiao ganó títulos en ocho categorías de peso, para establecer un récord. En junio ingresó al Salón de la Fama del boxeo. Un mes después estuvo a poco de recuperar uno de esos títulos a los 46 años, pero Mario Barrios retuvo el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo por decisión mayoritaria.

Si Pacquiao pelea de nuevo, podria ser ya convertido en abuelo. La prometida de Jimuel Pacquiao está esperando el primer hijo de la pareja.

Relacionados

Jimuel Pacquiao, de 24 años, tuvo una carrera amateur de tres años y entrena en el Wild Card Boxing Gym, donde se preparó su padre.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in