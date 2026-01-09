Sabalenka despacha a Keys en sets corridos con miras al Abierto de Australia

Este enfrentamiento entre las finalistas del Abierto de Australia fue desigual, y Aryna Sabalenka alteró el resultado con una victoria en sets corridos sobre Madison Keys.

La número uno del mundo quebró el saque de Keys en cinco juegos consecutivos rumbo a una victoria por 6-3, 6-3 en una hora y media para alcanzar el viernes las semifinales del Brisbane International, un torneo de preparación para el Abierto de Australia que comienza el 18 de enero.

“No tuve realmente un recuerdo del Abierto de Australia del año pasado, para ser honesta. Sé que perdí en Australia contra ella y es una gran motivación, por supuesto, salir y conseguir la victoria”, dijo Sabalenka.

“Pero siempre veo el (próximo) partido como un nuevo partido contra una nueva jugadora. Esa es mi forma de verlo”, agregó.

La rival de turno de la campeona defensora de Brisbane será Karolina Muchova. La 11ma cabeza de serie se apuntó una victoria 6-2, 2-6, 6-4 sobre Elena Rybakina para frenar la racha de 13 triunfos seguidos por la quinta del ranking femenino y reciente campeona de las Finales de la WTA.

En tanto, Jessica Pegula (4ta preclasificada) doblegó 6-3, 7-6 (3) a Liudmila Samsonova (10) y se las verá en semifinales contra Marta Kostyuk (16), quien venció 7-6 (7), 6-3 a Mirra Andreeva (6).

Muchova lidera 3-1 en el historial directo contra Sabalenka.

“No importa si soy la que lidera los enfrentamientos directos o soy la que está perdiendo, no me importa”, dijo Sabalenka, añadiendo que su enfoque es controlar las emociones que a veces la descarrilaron cuando era más joven.

“En el pasado, podía perder un partido porque me frustraba mucho. Ahora solo intento seguir adelante: 'OK, lo que sea'”, comentó “Siento que eso ha funcionado bien para mí".

Acto seguido, Keys irá Adelaide con el objetivo de retener el título allí y luego esperar repetir la secuencia de 2025, cuando atrapó su primer título de Grand Slam dos semanas después en Melbourne.

“Espero poder ganar y luego mantener mucho impulso”, dijo. “Espero que haya muchos más primeros por venir.”

En una cálida tarde de viernes en la Arena Pat Rafter, Sabalenka consiguió el primer quiebre de servicio en el séptimo juego y luego ganó seis de los siguientes siete juegos. Keys rompió el servicio para abrir el segundo set en la única interrupción de esa secuencia.

La estadounidense de 30 años enfrentó una inmensa presión con su segundo saque, terminando el partido con ocho dobles faltas y ganando solo el 33% de los puntos con el segundo servicio.

Anteriormente en el torneo de Brisbane, Sabalenka describió el calendario de la temporada como “una locura” y dijo que arriesgará multas para saltarse torneos y evitar lesiones o agotamiento. Aun así, quiere tanta competencia como sea posible antes del primer grande de la temporada.

“Solo estoy tratando de conseguir algunos partidos, conseguir algunas victorias y recuperar el ritmo", remarcó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes