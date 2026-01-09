Timberwolves guardan minuto de silencio por Renee Good, muerta a manos de agente del ICE

Los Timberwolves de Minnesota guardaron un minuto de silencio antes de su partido del jueves por la noche en memoria de Renee Good, la mujer de 37 años que murió en su automóvil, baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Good pereció tras una breve confrontación con agentes del ICE la mañana del miércoles en una calle de Minneapolis, a unas tres millas (cinco kilómetros) del Target Center. La muerte avivó más protestas en las Ciudades Gemelas a la luz de un reciente aumento de la actividad del ICE en el área como parte de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

“Como todos sabemos, nuestra comunidad ha sufrido otra tragedia indescriptible", dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, antes de que su equipo se enfrentara a los Cavaliers de Cleveland. "Queremos transmitir nuestras condolencias y deseos sinceros, oraciones y pensamientos a las familias y seres queridos y a todos aquellos que están profundamente afectados por lo sucedido".

_____

